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تحديد موعد سحب قرعة التصفيات الآسيوية.. ضائقة مالية تعصف بالرياضي

9/9/2023 2:25:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد العميري






تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.
أزمة مالية خانقة في الرياضي
قررت إدارة النادي الرياضي المشاركة بدوري الفئات العمرية لكرة السلة للموسم الجديد 2023، في بطولتي تحت 14 و16 سنة لفئة الناشئين فقط، وذلك في ظل الضائقة المالية الصعبة التي يمر بها النادي.
وعلمت "الغد" من مصادر موثوقة، أن النادي الرياضي يتمسك بأمل تأمين الدعم المالي المطلوب خلال نهاية العام الحالي، لإعادة إحياء قاعدته السلوية.
وما تزال مشاركة الرياضي في دوري أندية الدرجة الممتازة لكرة السلة، غامضة حتى يومنا الحالي، وستكون مرهونة بمدى قدرة إدارة النادي على تأمين التمويل الكافي، بحثا عن المشاركة الإيجابية.
بداية قوية لدوري الناشئين
شهدت مباريات الجولة الأولى من دوري الفئات العمرية تحت 18 سنة للناشئين، فوز فريق المدارس الإنجليزية على فريق الأرثوذكسي بنتيجة (58-47)، فيما تغلب فريق اتحاد عمان على فريق الأشرفية (79-31)، وحسم الجليل "ديربي الشمال" أمام كفريوبا (56-39)، كما فاز فريق شباب بشرى على بيت ايدس بنتيجة (93-47).
وتشهد الجولة الثانية، التي تقام يوم غد، إقامة أربع مواجهات، حيث تحتضن صالة الحسن في إربد مواجهات، كفريوبا وبيت إيدس عند الساعة 4 مساء، تليها مواجهة الجليل والأشرفية عند الساعة 5:30 مساء، ويحل الإنجليزية ضيفا ثقيلا على شباب بشرى عند الساعة 7 مساء، فيما تستضيف صالة الأمير حمزة مواجهة فريقي اتحاد عمان والأرثوذكسي عند الساعة 6 مساء.
"تراي آوت" لنجوم الأردن
ينظم نادي نجوم الأردن "تراي آوت" عند الساعة السابعة من مساء اليوم في مجمع الأمير رعد بمدينة الحسين للشباب "المدينة الرياضية"، وذلك لاختيار عناصر فريقه الأول للرجال، الذي سيشارك في البطولة التأهيلية لدوري أندية الدرجة الممتازة بكرة السلة.
وخاطب اتحاد كرة السلة، الأندية الراغبة في المشاركة، بضرورة تزويده بكشف يتضمن أسماء 7 لاعبين ملتزمين مع النادي بعقودهم المبرمة ضمن الأصول قبل يوم الأربعاء 20 أيلول (سبتمبر) الحالي، على أن تظهر العقود التزام اللاعبين مع الفريق حتى تاريخ 31 أيار (مايو) من العام 2024.
وضمن استراتيجية اتحاد كرة السلة، لضمان المنافسة العادلة، طلب اتحاد اللعبة من الأندية الراغبة بالمشاركة في البطولة التأهيلية، تزويده بكتاب يتضمن إثباتا لتأمين مبلغ لا يقل عن 50 ألف دينار، لتحمل مصاريف المشاركة في البطولة التأهيلية والدوري الممتاز، إلى جانب تحديد مكان معتمد للتدريب واسم المدير الفني، وإيضاح مصادر مبالغ الدعم الأخرى للفريق.
6 فرق بدوري الناشئات
تنطلق يوم الأحد 17 من أيلول (سبتمبر) الحالي، منافسات دوري الناشئات تحت 16 سنة، بمشاركة فرق، الإنجليزية والفحيص والأرثوذكسي والأهلي ونجوم الأرثوذكسي ونجوم الفحيص.
ويبدأ الفحيص حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة الأهلي عند الساعة 6 مساء في صالة الفحيص، فيما تحتضن صالة الأمير حمزة مواجهتي الإنجليزية والأرثوذكسي عند الساعة 5 مساء، تليها مباراة فريقي نجوم الفحيص ونجوم الأرثوذكسي عند الساعة 7 مساء.
تحديد موعد قرعة التصفيات الآسيوية
حدد الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، يوم الأربعاء 20 من أيلول (سبتمبر) الحالي، موعدا لسحب قرعة تصفيات كأس آسيا 2025، والتي ستبدأ في الربع الأول من العام الجديد 2024 بمشاركة 24 منتخبا.
وسيكون التصنيف الجديد – المتوقع صدوره مع نهاية كأس العالم – مهما في تحديد مستويات القرعة، التي ستقسم منتخباتها الـ 24 إلى 6 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، بحيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى النهائيات الآسيوية خلال 3 نوافذ لعب، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست لمنطقتي شرق وغرب آسيا.
وتضم قائمة المنتخبات الـ24 المتأهلة لتصفيات كأس آسيا، كلا من، أستراليا ونيوزيلندا والأردن ولبنان وإيران وكوريا الجنوبية واليابان والصين والفلبين والصين تايبيه وإندونيسيا وسورية والبحرين والسعودية وكازاخستان والهند وفلسطين والعراق وقطر والإمارات وغوام وتايلاند ومنغوليا وهونغ كونغ.
أبو حواس ينضم للحشد العراقي
توصل نادي الحشد الرياضي العراقي، إلى اتفاق رسمي مع لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، أمين أبو حواس، لتمثيله في الموسم الجديد 2023-2024 من الدوري العراقي لكرة السلة.
ويشهد الدوري العراقي مشاركة 13 فريقا، وهم: "حامل اللقب" النفط و"الوصيف" الشرطة، وزاخو والتجارة والديوانية والحلة والكرخ والكهرباء ونفط الشمال وغاز الشمال ودجلة الجامعة والدفاع الجوي والحشد الرياضي.
ويعتبر الحشد الرياضي من الفرق المنافسة وحديثة التأسيس في العراق، حيث فقد الفريق فرصة المنافسة على "برونزية" الموسم الماضي بخسارته أمام زاخو (88-90)، بعدما سبق له الحصول عليها في ظهوره الأول بدوري أندية الدرجة الممتازة الموسم 2020 بفوزه على نفط البصرة (82-63).
الأهلي يستقطب الحموري
أعلن النادي الأهلي، تعاقده مع لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، أحمد الحموري، وذلك لتمثيله في منافسات الموسم الجديد.
وقال الأهلي في منشور له عبر حسابه على "فيسبوك": "مع بداية التحضيرات والتعاقدات لموسم 2023-2024 وبطولة وصل، تعاقد النادي الأهلي وبتنسيب من المدير الفني معتصم سلامة مع اللاعب الصاعد أحمد حموري".


صراع مشترك على الكرة بين لاعب كفريوبا قيس العواد ولاعب الجليل عبدالرحمن عبسي - (من المصدر)





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