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شلباية يفقد فرصة المنافسة على لقب اف 40 فيوتشرز للتنس

9/9/2023 2:25:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






فقد لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية (المصنف 253 عالميا)، فرصة المنافسة على لقب دورة "آي تي اف تونس اف 40 فيوتشرز"، والتي تقام في مدينة المنستير التونسية على الملاعب الصلبة.
وخسر اللاعب الأردني البالغ من العمر 19 عاما أمس على يد منافسه الروسي إيليا سيماكين (المصنف 713 عالميا)، في الدور نصف النهائي من البطولة، وفاز عليه بمجموعتين لواحدة وبواقع (6-2) (6-7) (2-5).
ويواجه سيماكين في المباراة النهائية اليوم اللاعب الأميركي ريان سيغرمان (1193 عالميا)، بعد أن تجاوز أمس أيضا نظيره كريس فان ويك (431 عالميا) بمجموعتين دون مقابل بواقع (7-5) (6-4).
وبدأ شلباية مشواره في البطولة من دور الـ 32، بالفوز على الأسترالي تيموثي غراي (2004 عالميا) بمجموعتين دون رد وبواقع (6-2) (6-2)، قبل أن يتخطى اللاعب ديفين بادينهورست (1286 عالميا) من جنوب إفريقيا بدور الـ 16 بمجموعتين نظيفتين وبواقع (6-2) (6-2)، فيما تخطى الفرنسي ألكسندر أوبريوت (746 عالميا) بمجموعتن دون مقابل وبواقع (6-4) (6-2).
وكان شلباية قد شارك في بطولتين الشهر الماضي، حيث خسر من أمام الفرنسي أرثر كازو (119 عالميا) بمجموعتين دون رد بواقع (6-3) (6-0)، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة "كاري تشالنجر" الأميركية.
كما ودع شلباية من الدور ذاته ببطولة "مايوركا تشالنجر" على يد اللاعب الفرنسي الآخر لوران لوكولي (222 عالميا)، بمجموعتين نظيفتين أيضا بواقع (6-4) (7-5)، بالبطولة التي توج بلقبها الصربي حمد ميدجدوفيتش.
ويواصل اللاعب الشاب مسيرته الاحترافية في التنس الأرضي من خلال المشاركة بالعديد من البطولات في مختلف قارات العالم، أملا بتحسين تصنيفه لدى رابطة اللاعبين المحترفينATP من جهة، ومحاولة الوصول لأدوار متقدمة بالبطولات الدولية المختلفة.
ومن أبرز مشاركات شلباية في العام الحالي، هي بطولة مدريد للماسترز ذات الـ 1000 نقطة من الجدول الرئيسي، وتصفيات بطولة ميامي المفتوحة، وبطولة قطر المفتوحة، إلى جانب حصوله على وصافة بطولة وزارة الداخلية في البحرين، بينما توج بلقب وحيد هذا العام جاءت على صعيد منافسات الزوجي، مع زميله الإسباني دانيال رينكون ببطولة تشالنجر مورسيا الإسبانية.



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