Saturday, 09 September 2023 09:54 GMT

مسجد شمال الأردن شبيه في تصميمه بقبة الصخرة المشرفة في القدس

9/9/2023 2:25:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحد المساجد في شمال المملكة يشبه إلى حد كبير في تصميمه قبة الصخرة المشرفة في القدس.

وتظهر الصورة التي تم التقاطها من مسافة بعيدة شكل قبة المسجد الذهبية والتي شابهت إلى حد كبير في تصميمها شكل قبل الصخرة .

ووفق معلومات حصلت عليها "الغد" فإن المسجد يقع في أحد المناطق شمال المملكة وبني حديثا في أحد الأحياء.




MENAFN09092023000072011014ID1107037841

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث