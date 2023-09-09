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مهتمون يطالبون بضرورة ضم مدرب وطني للجهاز الفني للمنتخب

9/9/2023 2:25:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






طالبت الجماهير الأردنية والمتابعين للشأن الرياضي، الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المغربي الحسين عموتة، بتصويب أوضاع المنتخب سريعا، عقب الخسارة القاسية أمام المنتخب النرويجي بسداسية نظيفة، في المباراة الودية الأولى " بقيادة عموتة، مثلما طالبوا بالاستعانة بمدرب وطني ليكون مساعدا لعموتة، يساعد الجهاز الفني في التعرف الكامل على قدرات اللاعبين ويكون حلقة وصل مهمة، خصوصا وأن عموتة أكد في أكثر من مناسبة أنه سيستعين بمدرب وطني ضمن الجهاز الفني المشرف على المنتخب الوطني.
وانقسمت الجماهير الأردنية في تحديد المسؤول المباشر عن خسارة المنتخب الثقيلة، إذ إن البعض يرى بأن اللاعبين كانوا السبب الرئيس في الخسارة، من خلال الأداء الفني الضعيف، خصوصا في المنظومة الدفاعية، وعدم القدرة على بناء الهجمات على المرمى النرويجي رغم تواجد جميع اللاعبين الذين خاضوا المعسكر الأخير والمباريات الودية وآخرها مع المنتخب الصربي، بعد الجهاز الفني السابق بقيادة العراقي عدنان حمد، حيث صبت الجماهير غضبها على اللاعبين.
ويرى عدد من المتابعين، أن عموتة يتحمل جزءا من مسؤولية الخسارة، على الرغم من أنها المباراة الأولى له مع النشامى، ويحتاج لمزيد من الوقت للتعرف على إمكانيات اللاعبين وقدراتهم، لكن عموته لم يفعل شئيا لمعالجة الأخطاء الدفاعية التي ظهرت مع بداية اللقاء واستمرت على مدار الشوطين حسب رأي المتابعين.
وتفاجأ الجمهور الأردني بالعرض الفني" الهزيل" للمنتخب الوطني، خصوصا وأن الغالبية من الجمهور أبدت تفاؤلها بالمدرب عموته، خصوصا بعد المؤتمر الصحفي الذي أقامه اتحاد الكرة لتقديمه، وأكد عموته خلاله، أن هدفه مع "النشامى" هو بلوغ كأس العالم المقبلة 2026، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأردنية، إلى جانب بلوغ المربع الذهبي في نهائيات كأس آسيا العام المقبل.
ويرى المدرب الوطني عيسى الترك، أن وجود مدرب وطني محلي ضمن الجهاز الفني للمنتخب له إيجابيات كثيرة، وأمر ضروري في المنتخبات والأندية.
ويضيف الترك، النقطة الإيجابية الأولى تعود بالفائدة على الوطن من خلال إعداد المدرب المساعد للمستقبل وزيادة إمكانياته الفنية وخبراته العملية، واستذكر الترك، تجرية المدرب المصري الراحل محمود الجوهري الذي استقطب المدربين جمال أبو عابد وعبدالله أبو زمع لسنوات في الجهاز الفني، واليوم أبو عابد وأبو زمع من خيرة المديرين الفنيين في الأردن.
ويرى الترك، أن تجربة "النشامى" في ودية النرويج، أثبتت أن الجهاز الفني بقيادة حسين عموتة تحتاج إلى مدرب وطني، يساعد المدير الفني في معرفة قدرات وإمكانيات اللاعبين، في الوقت الذي أشاد فيه الترك بسيرة وإنجازات عموتة وفكره التدريبي، مطالبا بدعم وتوفير وسائل النجاح له، مضيفا أن المدرب يحتاج لأكثر من 3 إلى 4 مباريات لمعرفة قدرات وإمكانيات اللاعبين لتوظيفهم بشكل فني مميز.
وبين الترك، أن المدير الفني يحتاج إلى معرفة قدرات اللاعبين من خلال المعسكرات والمباريات الودية ولا يكفي متابعة اللاعب في الملعب أو شاشة التلفزيون، وهذا ما أكده عموتة خلال اجتماعه برجال الإعلام قبل السفر للنرويج.
واعتبر المدرب الوطني عبد الله العمارين، أن المدرب الوطني لا بد وأن تتاح أمامه الفرصة الكاملة للعمل داخل المنتخبات الوطنية، خصوصا أن هناك جيلا جديدا واعدا من المدربين المحليين يبشر بالخير، وسيكون له دورا بارزا مع المنتخب الوطني، الذي يقوده مدرب كبير وله إنجازاته، ولكن من الأفضل أن يضم الجهاز مدربا أردنيا ، وسينعكس ذلك على الأداء الفني لمنتخب "النشامى".
بدوره، استغرب مشجع المنتخب الوطني ثامر صوالحة، من أداء المنتخب الضعيف أمام النرويج، والذي لا يعكس إمكانيات اللاعب المحلي على الإطلاق، مفيدا بأن الخسارة يتحملها اتحاد الكرة واللاعبين في المقام الأول.
وطالب صوالحة، باستعجال الاتحاد في تعيين مدرب مساعد، وعدم التأخر في الإعلان عن هويته، مع إشارته إلى أن هناك عددا من المدربين المحليين القادرين على تقديم الإضافة في الجهاز الفني، مثل أحمد هايل، حسونة الشيخ، ورأفت علي.
ويرى مشجع المنتخب خالد ناصر، أن ضم المدرب الوطني للجهاز الفني مع عموتة، سيعمل على تحسين الأمور الفنية، خصوصا وأنه يعرف القدرات الفنية للاعب الأردني ونفسيته، وكانت التجارب الماضية ناجحة من خلال تواجد أحمد عبد القادر وحسونة الشيخ وعامر شفيع مع الجهاز الفني بقيادة عدنان حمد، وقبل ذلك كان أبو زمع وأبو عابد وأحمد هايل، مع الأجهزة الفنية السابقة، والتي اثبتت كفاءتها ونجاحها.



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