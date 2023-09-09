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الطاقة مفتاح الاقتصاد

9/9/2023 2:25:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






في الوقت الذي يتطلب فيه تبني مسار أعمق لإزالة الكربون استثمارا إجماليا في قطاع الطاقة يصل إلى 130 تريليون دولار، فإن المكاسب الاجتماعية والاقتصادية لمثل هذا الاستثمار ستكون هائلة. حيث بين تقرير ((آيرينا)) أن التحول سيضاعف عدد الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة لتبلغ 42 مليون وظيفة عالميا أي ما يفوق عددها اليوم بأربعة أضعاف تقريبا، كما سيعمل على زيادة عدد الوظائف في قطاع كفاءة الطاقة إلى 21 مليون وظيفة وتوفير نحو 15 مليون وظيفة في قطاعات العمل المرتبطة بتعزيز مرونة نظام الطاقة.
يدخل العالم في مرحلة انتقالية متسارعة ولكنها تنافسية على نحو متزايد لتحقيق الأمن بكافة جوانبه، بما في ذلك الطاقة والاقتصاد والمناخ، ولذلك، يمثل الوصول لأمن الطاقة في الأردن هدفا استراتيجيا مهما، يرتكز على تشكيل وموازنة خليط من موارد الطاقة، بحيث تكون ذات توافرية تضمن استمرارية التوليد، وبالتكلفة المثالية الأقل. وبالتالي، يمكن القول إنّ الكهرباء هي كلمة السرّ الأهم في استراتيجية الاعتماد على الذات في رؤية التحديث الاقتصادي، باعتبارها المكوّن الأهم، والأكثر تأثيرًا على تكاليف الإنتاج. وهنا نرى أن أهمية إدارة قطاع الكهرباء وأسعارها ومصادرها كانت وما تزال المكوّن الحرج في قطاع الإنتاج الأردنيّ.
قطاع الطاقة في الأردن يعاني من مصادر توليد فائضة عن حاجته في فترات معينة، دون ربطها بشكل فعليّ مع نسب النمو في الطلب الكهربائي، التي كانت قد تراجعت مع تراجع نسب نموّ الاقتصاد المحليّ، ما سبب نموًّا تضخميًّا في حجم القطاع يفوق حاجة الأردن الاستهلاكية، ما تسبب في ارتفاع تكاليف إنتاج الطاقة، والضغط على نمو قطاع الطاقة المتجددة، ومع ذلك، يبلغ معدل تكلفة جميع مشاريع ومصادر الطاقة المتجددة في الأردن مقارب لمعدل كلفة الكهرباء المولّدة من الغاز (7.7 قرش/كيلوواط)، ولكن لو أستمرت الاستثمارات والمشاريع كان من المتوقع أن تنخفض لتصبح أقل
بـ91 % من أسعار المرحلة الأولى، باعتبار أنّ التقديرات السعرية لها عالميا لن تتجاوز قرشا فقط لكل كيلوواط ساعة.
تعد الاستدامة ركيزة أساسية في رؤية الأردن، وتسعى المملكة جاهدة نحو مستقبل يضمن الحياد الصفري للكربون، وتتجه المملكة بخطوات واثقة نحو مواجهة تحديات الطاقة وتغيرات المناخ، حيث تطمح لأن تمثل الطاقة المتجددة 50 % من استخداماتها بحلول عام 2030. كذلك تعمل المملكة على مأسسة التعاون بشكل أكبر بين القطاعات المرتبطة بشكل رئيسي مع قطاع الطاقة مثل النقل والصناعة والبيئة والمياه والزراعة لضمان النمو في سوق الطاقة والاقتصاد القائم عليها.
تستكشف سيناريوهات شل لأمن الطاقة كيفية تطور العالم في ظل مجموعات مختلفة من الافتراضات المبنية على نمذجة البيانات، وتحلل طرق الاستجابة المتباينة لأزمة المناخ، بين دول العالم، من منظور التعامل مع ملف الطاقة، وصنفت البلدان التي لا تنتج عادة كميات كبيرة من الطاقة، مما يجعلها عرضة لانقطاع إمدادات الطاقة وتقلبات الأسعار الدول، تحت نموذج ((راكبو الأمواج))، حيث تبحث هذه البلدان عن شراكات مع الآخرين، ويحاولون الاستفادة من الفرص التي تتيحها الحلول الجديدة والمبتكرة في تحول الطاقة، وتعتبر الهند من الأمثلة التي تتبنى التقنيات الجديدة بسرعة.
إن تكثيف إنتاج الطاقة المتجددة بدلاً من الدعم هو المفتاح لخفض أسعار الكهرباء للصناعة المتعطشة للطاقة في الأردن، لذلك، لا بد من العمل على حفز الطلب على الكهرباء بتشبيك القطاعات الإنتاجية لكهربة أنشطتها، ككهربة قطاع النقل الذي يستهلك وحده ما يقرب من
49 % من الطاقة الأوليّة المستوردة للأردنّ. كذلك إدخال مشاريع جديدة كسكك الحديد ومشاريع تحلية مياه البحر، سيساهم في استغلال الاستطاعات التوليدية بالطاقة القصوى ويفتح المجال لمشاريع جديدة في الطاقة المتجددة ستساهم بتخفيض معدل تكلفة الطاقة الكهربائية لما دون 5 قروش لكل كيلوواط، لينعكس على تخفيض فاتورة الطاقة للدولة، وتعزيز استغلال المصادر المحليّة، وحفز جميع القطاعات اقتصاديًّا وتقليل تكاليفها، مع التحول نحو الهيدروجين الأخضر.
مؤشرات أداء النظام المالي في الشركات والقطاعات الانتاجية لا تراعي الأثر البيئي، ولذلك لابد أن يأخذ في الاعتبار التأثير السلبي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، أو التأثير الإيجابي للمنظومات الصحية، أو المساهمات التي تنتج عن تخضير سلاسل التوريد، أو أثر تحسين الوصول إلى الطاقة، وكذلك إعادة التفكير في كيفية تقييمنا لنجاح الاستثمارات بإضافة مجموعة من المقاييس التي تعطي الأولوية للقيمة بعيدة المدى لنظام اقتصادي مستدام يمكنه توفير مناخ صالح للعيش. ويتطلب الارتقاء بالحلول المناخية، وتسريع انتقال الطاقة، الى رأس المال المسرّع، ونحتاج إلى إعادة توجيه رؤوس الأموال نحو الاستثمار المستدام.
توسيع نطاق كهربة الاقتصاد سيساهم ايضا بإدخال التعرفة المتغيّرة، التي تنعكس على استهلاك المشتركين بتوزيع أحمالهم بشكل أفضل خلال أوقات النهار والليل، وينعكس على إعادة توزيع الحمل الكهربائي، وتحسين إدارة الشبكات، وتقليل نسبة الفواقد الكهربائية، وبالتالي تخفيض الحمل الأقصى أو تسطيح منحنى الأحمال (ترحيل الحمل) بحيث تتقلص الحاجة لما يسمى بوحدات الذروة، حيث ان مؤشر كثافة الطاقة في الأردن أعلى من النسبة العالمية ، ويذهب 25 % من الكهرباء هدرا، بلإضافة لذلك فالفاقد الكهربائي بلغ حوالي 14 % وهو ما يعتبر تكلفة اقتصاديّة مرتفعة جدًا.
مستقبل أكثر استدامة، يحتاج إلى خطة عمل حاسمة تحدد أهدافاً عالمية للطاقة المتجددة وتترافق مع التخفيض التدريجي للاعتماد على الطاقة التقليدية، وتعميق التعاون الدولي، وتحفيز القطاع الخاص على عقد شراكات مع القطاع العام لتوجيه الاستثمارات، ودعم تلك الأهداف بنظام مالي تحوّلي يمكنه إحداث تغيير إيجابي في كافة الجوانب الاقتصادية والإنتاجية.



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