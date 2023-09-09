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مثلثات تنموية في العقبة

9/9/2023 2:25:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)









تسير العقبة بخطى ثابتة نحو أسلوب حياة سياحية متكاملة، أسلوب ينقلها تدريجيا إلى تصنيف مرتفع يتطلع له المقيم والزائر والسائح، يعزز مكانتها لتكون قلبا نابضا بالحياة والتنمية والترفيه، يضفي نكهة يومية على صباحات المملكة ويسرق الأضواء بشكل متكرر، كيف لا وهي بوابة الزائر والمستثمر والباحث عن حياة مختلفة حتى لو كانت بأكلة سمك.
قد يرى البعض العقبة أنها محافظة أردنية فقط، أو منطقة خاصة بأحكام إدارة مختلفة، أو متنفسا بحريا ضمن برنامج زيارة عائلية سنوية، ومع ذلك تلقى الاهتمام غير المنقطع، وقد يرى البعض أننا تجاوزنا الطموح فيها، والبعض يؤمن بالواقع والرعاية التي تنالها.
العقبة لمن يعلمها أو لا يعلمها؛ هي مجموعة مركبة من التنمية والترفيه والتحديات، هي انموذج يصعب أن تقرأ هويته، ويتهم الآخرين هذه الصعوبة بأنه يزعزع الرؤية فيها، وهذا لا ينطبق على من كان مولودا ثم مقيما ثم موظفا ثم مسؤولا وبعدها زائرا، وهنا تكمن صعوبة كشف سرها حتى تعيش كل أشكال وطبيعة أسلوب الحياة فيها لتعلم وزنها.
العقبة مثلث الصناعة بين تحويلية أو تعدينية أو الاستخراجية منها، العقبة مثلث السياحة الذهبي مع رم والبتراء، العقبة مثلث السياحة البحري مع مصر والسعودية، العقبة مثلث المكون الأثري، سكنها النبطيون وأطلق عليها اليونانيون بيرنايس وسماها الرومان ايلا، العقبة مثلث التحدي بين غوص بحري وطيران شراعي وتسلق ومغامرة جبلية.
هوية مختلطة هي هوية العقبة، تنتقل فيها على امتداد شاطئ لا يتجاوز 27 كم، تعيش فيه منظومة موانئ متكاملة، وشواطئ ومحمية بحرية مبهرة، واطلالات بحرية شعبية مفتوحة، ومنتجعات وفنادق سياحية متطورة، ويكمل اللوحة تنوع واختلاط مجتمعي يشكل فسيفساء الأردن اجمع.
العقبة اليوم مختلفة، فيها من الفرح والترفيه والنشاط المستمر الكثير، فيها من التجديد والتنوع الجميل، فيها روزنامة فعاليات جاذبة تتنقل بين السماء والأرض وجوف البحر، تعيش فيها الصخب والحركة، ترتفع فيها فرص المغامرة والتحدي، تقضى فيها التسوق وتعيش الرقي في الخدمة والترحيب.
في العقبة العالمية بامتياز، فيها ملعب جولف عشبي بمواصفات عالمية، فيها حديقة العاب مائية متطورة، فيها مرسى للسفن السياحية، فيها مطار بسماء مفتوحة، تستقبل معارض ومؤتمرات بمشاركات عالمية واسعة، فيها أربع معابر دولية ذات وصول سريع وآمن، فيها الجامعات بتخصصات متنوعة، ومدارس ببرامج عالمية، حتى الطيور في مواسم الهجرة تحلق في سمائها، في العقبة أول متحف عسكري في جوف البحر، في العقبة محطات سياحية أساسية في برنامج السائح والزائر، في العقبة نصف ساعة لوادي القمر وساعة ونصف لعجيبة البتراء، في العقبة قائمة تطول من التميز.
العقبة انموذج التنمية الاقتصادية بما تحققه من عائد على الاقتصاد الوطني وركن التنمية الاجتماعية بما يعززه المكون من خبرات وثقافات ومهارات تشكل لوحاتها، وعصب السياحة كبوابة وصول وفرصة استجمام، وروح التاريخ بما يرمز له علم الثورة الذي يعلو ويزين سماءها.



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