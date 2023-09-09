مثلثات تنموية في العقبة
التاريخ
9/9/2023 2:25:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تسير العقبة بخطى ثابتة نحو أسلوب حياة سياحية متكاملة، أسلوب ينقلها تدريجيا إلى تصنيف مرتفع يتطلع له المقيم والزائر والسائح، يعزز مكانتها لتكون قلبا نابضا بالحياة والتنمية والترفيه، يضفي نكهة يومية على صباحات المملكة ويسرق الأضواء بشكل متكرر، كيف لا وهي بوابة الزائر والمستثمر والباحث عن حياة مختلفة حتى لو كانت بأكلة سمك.
قد يرى البعض العقبة أنها محافظة أردنية فقط، أو منطقة خاصة بأحكام إدارة مختلفة، أو متنفسا بحريا ضمن برنامج زيارة عائلية سنوية، ومع ذلك تلقى الاهتمام غير المنقطع، وقد يرى البعض أننا تجاوزنا الطموح فيها، والبعض يؤمن بالواقع والرعاية التي تنالها.
العقبة لمن يعلمها أو لا يعلمها؛ هي مجموعة مركبة من التنمية والترفيه والتحديات، هي انموذج يصعب أن تقرأ هويته، ويتهم الآخرين هذه الصعوبة بأنه يزعزع الرؤية فيها، وهذا لا ينطبق على من كان مولودا ثم مقيما ثم موظفا ثم مسؤولا وبعدها زائرا، وهنا تكمن صعوبة كشف سرها حتى تعيش كل أشكال وطبيعة أسلوب الحياة فيها لتعلم وزنها.
العقبة مثلث الصناعة بين تحويلية أو تعدينية أو الاستخراجية منها، العقبة مثلث السياحة الذهبي مع رم والبتراء، العقبة مثلث السياحة البحري مع مصر والسعودية، العقبة مثلث المكون الأثري، سكنها النبطيون وأطلق عليها اليونانيون بيرنايس وسماها الرومان ايلا، العقبة مثلث التحدي بين غوص بحري وطيران شراعي وتسلق ومغامرة جبلية.
هوية مختلطة هي هوية العقبة، تنتقل فيها على امتداد شاطئ لا يتجاوز 27 كم، تعيش فيه منظومة موانئ متكاملة، وشواطئ ومحمية بحرية مبهرة، واطلالات بحرية شعبية مفتوحة، ومنتجعات وفنادق سياحية متطورة، ويكمل اللوحة تنوع واختلاط مجتمعي يشكل فسيفساء الأردن اجمع.
العقبة اليوم مختلفة، فيها من الفرح والترفيه والنشاط المستمر الكثير، فيها من التجديد والتنوع الجميل، فيها روزنامة فعاليات جاذبة تتنقل بين السماء والأرض وجوف البحر، تعيش فيها الصخب والحركة، ترتفع فيها فرص المغامرة والتحدي، تقضى فيها التسوق وتعيش الرقي في الخدمة والترحيب.
في العقبة العالمية بامتياز، فيها ملعب جولف عشبي بمواصفات عالمية، فيها حديقة العاب مائية متطورة، فيها مرسى للسفن السياحية، فيها مطار بسماء مفتوحة، تستقبل معارض ومؤتمرات بمشاركات عالمية واسعة، فيها أربع معابر دولية ذات وصول سريع وآمن، فيها الجامعات بتخصصات متنوعة، ومدارس ببرامج عالمية، حتى الطيور في مواسم الهجرة تحلق في سمائها، في العقبة أول متحف عسكري في جوف البحر، في العقبة محطات سياحية أساسية في برنامج السائح والزائر، في العقبة نصف ساعة لوادي القمر وساعة ونصف لعجيبة البتراء، في العقبة قائمة تطول من التميز.
العقبة انموذج التنمية الاقتصادية بما تحققه من عائد على الاقتصاد الوطني وركن التنمية الاجتماعية بما يعززه المكون من خبرات وثقافات ومهارات تشكل لوحاتها، وعصب السياحة كبوابة وصول وفرصة استجمام، وروح التاريخ بما يرمز له علم الثورة الذي يعلو ويزين سماءها.
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