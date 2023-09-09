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قضايا مزمنة في الاقتصاد

9/9/2023 2:25:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








تواجه المملكة تحديات اقتصادية عديدة، ومن أبرزها التضخم والتباطؤ الاقتصادي، حيث يعاني الأردن من معدلات تضخم مرتفعة نسبيا ومن تباطؤ في النمو الاقتصادي، ويعزى ذلك جزئيا إلى الزيادة في تكاليف الطاقة والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى الأزمات الإقليمية. والحقيقة أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات للحد من معدلات التضخم المرتفعة، ونجحت في ذلك إلى حد كبير، خاصة إذا ما قورنت معدلات التضخم في الأردن بمعدلات التضخم في دول المنطقة، ففي أسوأ الأحوال لم يتجاوز التضخم الـ5 % في الأردن، بينما تجاوز الـ70 % في بعض الدول المجاورة. ومع ذلك، يظل ارتفاع الأسعار في الأردن قضية مزمنة في ظل نمو محدود جدا في الدخل، وهو ما ينعكس سلبا على الأمن المعيشي للأسر الأردنية. البطالة هي الكابوس الأكبر الذي يحيط بالاقتصاد الوطني، إذ يعاني الأردن من معدلات بطالة عالية وصلت في بعض الفترات إلى أكثر من 24 %. والمشكلة الأكبر في هذا السياق هي انتشار البطالة بين الشباب، حيث يعزى هذا التحدي إلى ضعف النمو الاقتصادي وتراجع التدفقات الاستثمارية الواردة إلى المملكة، بالإضافة إلى نمو سكاني سريع في ظل قلة الفرص الاقتصادية المتاحة. الدين العام، الذي وصلت نسبته هذا العام إلى 114 % وبقيمة تقدر بـ39.65 مليار دينار، حيث تواجه الحكومة تحديات في إدارته، إذ أن سداد هذا الدين يتطلب جزءا كبيرا من الموازنة العامة يصل إلى 16 % من إجمالي نفقاتها، مما أثر سلبا على النمو الاقتصادي. الاعتماد على المساعدات الخارجية يعد واحدا من أبرز التحديات المزمنة التي يواجهها الاقتصاد الوطني، الذي يحصل سنويا على ما يقارب 3.2 مليار دولار كمساعدات، تتوزع بين قروض ومنح. وتساهم المساعدات في سداد جزء من العجز، وتلبية خدمة الدين وأقساطه، وتمويل جزء كبير من احتياجات الحكومة التمويلية، إذ تعتمد الحكومة بشكل كبير على المساعدات الخارجية لتمويل عجز ميزان المدفوعات وتحسين الاقتصاد، ويتطلب الاعتماد المفرط على هذه المساعدات تحديات في ضمان استدامة وتنويع مصادر التمويل. ضعف التنافسية هو واحد من أبرز الاختلالات المزمنة التي تواجه الاقتصاد الوطني، إذ تواجه المملكة تحديا في تعزيز التنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، وهذا يتطلب من الحكومات تحسين بيئة الأعمال، وتقليل البيروقراطية، وتعزيز الابتكار، وتطوير الموارد البشرية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. ولمواجهة القضايا والتحديات الاقتصادية المزمنة في المملكة، يجب أن تكون محور السياسات الاقتصادية للدولة مركزة على إصلاحات هيكلية، لتبسيط الإجراءات التنظيمية وتحسين المناخ الاستثماري، تعزيز الشفافية، وتطوير البنية التحتية، وتقوية الابتكار وتحسين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ولتقليل الاعتماد على قطاعات معينة كالسياحة والاتصالات، يمكن التركيز على تنمية القطاعات الزراعية والصناعية والتكنولوجية وتعزيز الصادرات، مع تعزيز التوظيف وتطوير الموارد البشرية. وعلى الحكومة أن تعزز سياسات تحسين إدارة الدين العام، وتعمل على الشفافية والمساءلة في إدارته، مع التركيز على استخدام الدين بكفاءة، وتطوير استراتيجية لإعادة هيكلة الدين وتحسين التمويل الداخلي. تنفيذ هذه الإجراءات يتطلب تعاون الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية، ويجب أن تكون هذه الإجراءات مدروسة ومتوازنة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين معيشة المواطنين.



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