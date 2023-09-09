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وطنيتان..!

9/9/2023 2:25:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








‏يقف السياسي المعارض أو المواطن المحتج أمام المحقق الأمني، فيتصرف كل منهم باعتبار أنه يقف على الجانب الصحيح من الوطنية. ويسافر جندي إلى أقاصي الأرض ليشارك في احتلال بلد بعيد وتدميره وإخضاع أهله على أساس الوطنية. ويعتدي مواطنون على مواطنيهم، فيما يصل أحياناً إلى شن حرب أهلية عليهم، ويظنون أنهم آباء الوطنية المؤسسون. ولا حصر للأمثلة التي تظهر فقط كم هي الوطنية مفهوم معقد وبالغ النسبية، ومتناقض التجليات.
‏‏التعريفات البسيطة لـ"الوطنية" تتحدث -أكثر أو أقل- عن شعور بالحب العميق والتفاني والولاء وارتباط المرء ببلده. ويتم التعبير عن هذه العواطف باحترام الرموز الوطنية؛ العلم والنشيد الوطني والتقاليد الثقافية الأخرى التي ترمز إلى هوية وتراث الأمة.‏ وفي حين يمكن أن تكون تجليات الوطنية إيجابية، مثل الراحة التي يصنعها الشعور بالانتماء والمشاركة المدنية، فإنها يمكن أن تنتج عواقب سلبية إذا ما تم أخذها إلى حد التطرف. يمكن أن تؤدي الوطنية المفرطة، إلى الشوفينية البغيضة، والتعصب للعصبة الفرعية ومعاداة المختلف والثقافات الأخرى.
يؤدي الفهم الضيق للوطنية في كثير من الأحيان إلى التركيز على الاختلافات العرقية أو الدينية أو العقائدية في البلد الواحد، حيث يضع ((الوطنيون" الشوفينيون أنفسهم في وضع احتكار الوطنية الحقيقية ويقسمون المواطنة إلى درجات. وليس أضر من هذه ((الوطنية" بالأوطان. إنها تفتت النسيج المجتمعي وتؤسس للعداءات، وتعطل سيادة القانون، وتوزع الامتيازات وفقًا لدرجات ((انتماء" يحددها الشوفينيون بعيدًا عن تعريف المواطنة القانوني. وبذلك تتعطل الإمكانيات الوطنية وتصبح البلدان مهيأة لانفجار الصراعات الأهلية والدمار الشامل.
منطقيًا، تتجلى أعلى مراتب الوطنية، مهما كانت طرق التعبير عنها، في في النضال من أجل تكريس السلم الأهلي والانسجام الاجتماعي والالتفاف حول المشتركات والإيمان بالمصير المشترك. وسوف يقترب الناس من الوطنية كلما اقتربوا من المبادئ العالمية الأساسية: الديمقراطية، والحرية، والمساواة والعدالة، التي تكفل تقدم الجميع في المركب الواحد.
ثمة وجهان بارزان يمكن التحدث عنهما للوطنية: الوطنية العاطفية والوطنية العملية. وفي حين تتعلق الوطنية العاطفية بالعواطف والفخر الثقافي وإجلال الرموز، تنطوي الوطنية العملية على المشاركة النشطة في تقدم بلد المرء من خلال الاضطلاع بالمسؤوليات والمساهمات المدنية. وينبغي أن يكون مقياس سوية الوطنية العاطفية بمعيار التزامها بتعزيز الشعور بالوحدة والانتماء بين المواطنين، بحيث تكون قوة موحدة تتجاوز الاختلافات، وتجمع الناس تحت هوية وطنية مشتركة. وسوف يكون هذا الاتصال الوطني العاطفي مصدر تحفيز وصمود خلال الأوقات الصعبة
في المقابل، قد يجعل فرط الوطنية العاطفية الناس منغلقي الذهن ومقاومين للتغيير، مما يعيق تقدم البلد المعني وشموله لكل مواطنيه. كما أن البعض يمكن أن يقعوا في فخ الاعتقاد بأن التعبير عن الحب للبلد يقتصر في المقام الأول على حفظ وترديد الأناشد الحماسية وعبادة الرموز أو الشخصيات من دون القيام بعمل مادي ملموس يساهم عمليًا في رفعة البلد. ‏
‏تتجذر الوطنية العملية في المشاركة النشطة والمساهمات في التحسين الحسي لبلد المرء. ويعني ذلك تحمل المسؤوليات المدنية، والمشاركة في خدمة المجتمع، والتطوع، ودعم سيادة القانون وحقوق المواطنة للجميع. ولا شك في أن الانتماء العملي أفضل بما لا يقاس من الانتماء الشفهي الخطابي. فالذي يفيد هو إنتاجية المرء التي تصب في إنتاجية البلد وانعكاساتها الملموسة على كل مواطنيه.
في النهاية، لا تنفصل ((الوطنيتان"، وإنما ينبغي الموازنة بينهما. إذا كان المرء يعبر عن حبه لبلده بإجلال الرموز وترديد الأناشيد، فالأجدى به أن يترجم عواطف في سلوك إيجابي: بالحفاظ على البنية التحتية لبلده، والإخلاص في أداء عمله، وفعل كل ما يجب لتعزيز التماسك الاجتماعي والشعور بوحدة الحال والتعاطف، والانفتاح على التغيير ونبذ العصبيات وما لا ينفع الناس.‏ ومن المنطقي اقتراح أن العمل أفضل من القول بلا عمل. وسوف تقاس وطنية المرء وولائه بما ينجزه على الأرض وينتجه لوطنه. في النهاية، لا تبني المدائح والخطابات وحدها الأوطان بقدر ما تبدد الطاقة بصرفها في اختراع كلام يتناثر في الهواء كأن لم يكن.



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