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صحة اربد: لا إصابات جراء انقطاع الكهرباء في مستشفى خاص

9/9/2023 2:23:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد مدير صحة اربد الدكتور شادي بني هاني، عدم تسجيل أي إصابات نتيجة انقطاع الكهرباء في مستشفى خاص.
وأكد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، أن كوادر الدفاع المدني هرعت الى المستشفى وزودته بست سيارات إسعاف وإسطوانات أكسجين احتياطيا.
وأشار إلى أن المديرية أوفدت فريقين للصيانة والهندسة لإصلاح الخلل الفني، مؤكدا أن العمل سيعود في المستشفى في حال إصلاح الخلل الفني.
وبين أن عدم عودة التيار الكهربائي فورا إلى المستشفى، وعدم عمل المولدات الاحتياطية فيه، كان بسبب التوصيل الخاطئ من قبل أحد الموظفين للمولد الاحتياطي.



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