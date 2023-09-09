صحة اربد: لا إصابات جراء انقطاع الكهرباء في مستشفى خاص

صحة اربد: لا إصابات جراء انقطاع الكهرباء في مستشفى خاص
التاريخ
9/9/2023 2:23:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أكد مدير صحة اربد الدكتور شادي بني هاني، عدم تسجيل أي إصابات نتيجة انقطاع الكهرباء في مستشفى خاص.
وأكد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، أن كوادر الدفاع المدني هرعت الى المستشفى وزودته بست سيارات إسعاف وإسطوانات أكسجين احتياطيا.
وأشار إلى أن المديرية أوفدت فريقين للصيانة والهندسة لإصلاح الخلل الفني، مؤكدا أن العمل سيعود في المستشفى في حال إصلاح الخلل الفني.
وبين أن عدم عودة التيار الكهربائي فورا إلى المستشفى، وعدم عمل المولدات الاحتياطية فيه، كان بسبب التوصيل الخاطئ من قبل أحد الموظفين للمولد الاحتياطي.
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