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بند الطرق السياحية.. هل يبقى غائبا في مخصصات مجلس محافظة عجلون؟

9/9/2023 2:23:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عامر خطاطبة






عجلون- يفرض الصعود المتزايد الذي تشهده محافظة عجلون على المستوى السياحي، لا سيما مع بدء عمل "التلفريك" منذ نحو 3 أشهر، ضرورة الاهتمام أكثر فأكثر في ملف البنية التحتية للمواقع السياحية، خصوصا فيما يتعلق بتحسين الطرق.
لذلك، ترى فاعليات في المحافظة أنه لا بد من إدراج بند مخصصات للطرق السياحية بموازنة مجلس المحافظة كتلك التي يتم تخصيصها للطرق الزراعية، لا سيما مع الازدياد اللافت في أعداد الزوار والسياح الذين ازدادوا خلال النصف الأول من العام الحالي 70.3 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفق ما تُظهر بيانات رسمية، وصل عدد الزوار خلال النصف الأول من العام الحالي 210,534 زائرا منهم 114,650 أردنيا و95,884 أجنبيا، فيما بلغ العدد العام الماضي للفترة ذاتها 123,594 زائرا منهم 79,200 أردني و44,394 أجنبيا.
وبالإضافة إلى التلفريك، تستقطب عجلون الزوار والسياح من خلال مواقع أثرية عدة منها قلعة الربض/ قلعة عجلون التي شيدت عام 1184 ميلادي، كما يوجد في عجلون مواقع سياحية عدة مثل محمية عجلون الطبيعية ووادي كفرنجة (وادي الطواحين) وغيرها من الأماكن، مثلما تحتضن عجلون مواقع دينية مثل كنيسة مار إلياس وكنيسة سيدة الجل التي تاريخها قرابة القرن الرابع الميلادي، إضافة لعدد من المقامات الدينية.
رئيس جمعية "نسمة شوق" السياحية علي فريحات، طالب بضرورة "توفير مخصصات للطرق السياحية على غرار الزراعية لتحسين الواقع السياحي في المحافظة بما يخدم عجلون بشكل خاص والوطن بشكل عام، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع الجمعيات السياحية في المملكة للاستماع إلى همومها".
ومن وجهة نظر المواطن أبو عدي عنانبة، فإن "عجلون بدأت تشهد حركة سياحية نشطة، ما يستدعي من مختلف الجهات المعنية، من أشغال وبلديات بتحسين الطرق وفتح وتعبيد طرق جديدة، بحيث تمكن الراغبين من سكان المحافظة، والمستثمرين من خارجها من إقامة المزيد من المشاريع السياحية خصوصا الصغيرة والمتوسطة"، مقترحا بأن "يتم إدراج بند مخصصات الطرق السياحية ضمن موازنة مجلس المحافظة على غرار الطرق الزراعية".
وبالنسبة للمواطن أحمد عنانزة، فإن "وجود مخصصات كافية لتجويد الطرق المؤدية للمشاريع السياحية، وفتح أخرى تؤدي إلى مواقع جميلة سيشجع الشباب على إقامة مشاريعهم الصغيرة، وبالتالي المساهمة في تنمية المحافظة وخلق المزيد من فرص العمل في هذا القطاع الحيوي".
من جهته، قال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، إن "نسبة الإنجاز في تنفيذ المشاريع التي حققها المجلس العام الحالي وصلت إلى 80 %، وهذا يدل على مدى التشاركية بين كافة الجهات المعنية"، مشيرا إلى أن "عجلون بدأت تشهد نهضة سياحية، وهي بحاجة إلى ضرورة الإسراع بتحسين البنية التحتية الطرق والشوارع".
وأكد المومني، أن "المجلس بدأ بمناقشة موازنة المحافظة للعام المقبل في جميع القطاعات"، مشددا على أنه "سيتم دعم قطاع السياحة والآثار بمخصصات جيدة، وكذلك المتعلقة بتحسين الطرق المؤدية للمواقع السياحية والأثرية".
وكان رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية عبيد ياسين وأعضاء اللجنة دينا البشير وأسامة القوابعة ورمزي العجارمة، زاروا محافظة عجلون أواخر الأسبوع الماضي للاطلاع على الواقع السياحي فيها بحضور محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف ونواب المحافظة الدكتور فراس القضاة والدكتور بلال المومني والدكتورة صفاء المومني.
وقال ياسين، خلال اللقاء الذي عقد في مكتب المحافظ، إن المحافظة تحظى باهتمام ملكي وفيها تنوع مناخي وبيئي فريد يخدم النهضة السياحية التي شهدتها المحافظة منذ بدء تشغيل مشروع التلفريك الحيوي الذي ساهم في التوظيف، مبينا أهمية الاستدامة واستثمار مثل هذه المشاريع وتوفير بنية تحتية متميزة للارتقاء والنهوض بالقطاع السياحي.
وأكد، أن "هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات التي تقوم بها اللجنة للمواقع السياحية والأثرية في المملكة لتفقد واقع الخدمات المقدمة والاطلاع على نقاط الضعف ومحاولة معالجتها"، مبينا أنه "سيتم التواصل مع وزارة الأشغال من أجل تأهيل الطرق المؤدية للمواقع السياحية، وعقد اجتماع لممثلي الجمعيات السياحية للاستماع إلى مشاكلها وتحدياتها".
بدوره، أكد الشريف، أنه "يتم العمل ضمن توجهات جلالة الملك لتحقيق الإنجازات وتذليل العقبات أمام المشاريع لتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين"، لافتا إلى أن "تلفريك عجلون يرتاده يوميا زهاء 4 آلاف زائر، وسيساهم في تعزيز الاستثمارات وتوفير فرص العمل".
ودعا أعضاء اللجنة إلى أهمية النهوض بالقطاع السياحي في المحافظة وتشجيع الاستثمار فيها في مختلف المجالات.
من جهتهما، عرض مديرا السياحة والآثار فراس الخطاطبة والدكتور إسماعيل ملحم الواقع السياحي والأثري في المحافظة، والأعمال التي تنفذ للصيانة والاهتمام بالمواقع السياحية والأثرية في المحافظة.
وخلال زيارة اللجنة لموقع التلفريك، بينت مدير عام المناطق التنموية المهندسة أروى الحياري، أن عدد زوار تلفريك عجلون منذ تشغيله وصل إلى زهاء 200 ألف زائر أردني ومن جنسيات أخرى، مؤكدة أن إدارة المناطق التنموية مستمرة في الارتقاء بالخدمات المقدمة لمرتادي الموقع.
وأضافت الحياري، أن المشروع سيسهم في تعزيز فرص الاستثمار لإقامة فنادق ومطاعم وأسواق تجارية ومخيمات بيئية وأكواخ خشبية ومسارات رحلات بيئية ومركز مؤتمرات.



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