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منصات التواصل بديل مجاني للمكاتب العقارية.. هل تنتهي مهنة السمسار؟

9/9/2023 2:23:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



محافظات-الغد- "الإغلاق".. مصير يلاحق مئات المكاتب العقارية، التي وجد أصحابها أنفسهم وعلى نحو متسارع في متاهة الدعاية الرقمية، وباتت عملية التشبيك التي يقومون بها بين البائع والمشتري لقاء عمولة تحدد مسبقا، تتم خارج مكاتبهم في فضاء منصات التواصل الاجتماعي.
وتختص مكاتب العقارات بجمع وتنظيم بيانات البائعين وعقاراتهم قبل عرضها على المشترين مع اتفاق مسبق على نسبة عمولة من الطرفين.
شهور مضت، ومحمد الشمالي من محافظة اربد الذي يمتلك مكتب عقارات، ينتظر دخول احد الزبائن الى مكتبه، قبل أن يقرر إغلاقه وتسريح الموظفين لديه، والتوجه لفتح مكتب افتراضي على منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة لحجز مساحة وهمية بساحة التنافس اللامحدود على نشاط "السماسرة".
الشمالي الذي يمتلك خبرة سنوات طويلة في مجال بيع وشراء العقارات، وجد نفسه تائها أمام ما يعتبره "فوضى السوق"، في اشارة منه لحجم عمليات البيع والشراء التي تتم على منصات التواصل الاجتماعي بين البائع والمشتري بشكل مباشر أو عن طريق ما أسماهم بـ "هواة المهنة"، الذين دخلوا على هذا المجال دون اي خبرة معتمدين على تسويق مجاني لأنفسهم عبر التطبيقات المختلفة.
الشمالي واحد من كثر، اقدموا على اغلاق مكاتبهم بعد تعرضهم لخسائر على مدار سنوات بسبب الكلف التشغيلية التي يتطلبها فتح مكتب عقاري من قبيل أجور المكتب وفواتير كهرباء ورسوم ترخيص واجور موظفين.
يقول أصحاب مكاتب عقارية منتشرة بعددة محافظات، إن المكاتب العقارية باتت شبه خالية من مرتاديها الذين كانوا يأتون لوضع عقاراتهم برهن البيع، لافتين إلى أن البائع والمشتري باتا يفضلان التواصل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المتخصصة لبيع العقارات بشكل مجاني.
في هذا الخصوص، يقول أبو إيهاب العبادي من محافظة البلقاء، إنه ومنذ سنوات طويلة، ينشط عبر شبكة الإنترنت لاستقطاب الزبائن كمواكبة للتطورات التي يشهدها القطاع، وإيجاد موطئ قدم في أجواء منافسة شديدة فرضها التطور التكنولوجي.
ومن وجهة نظر العبادي، فإن لجوء أصحاب العقارات على تأجيرها أو بيعها من دون وساطة المكاتب، "أثر بلا شك على عمل المكاتب، وكان تأثيره أكبر على المكاتب التي لم تستطع مجاراة ما يحدث من تطورات عبر الإنترنت ومنصات التواصل، فانتهى بها الأمر إلى الإغلاق".
أمام هذا الواقع، اتجه أصحاب مكاتب وفي خطوة لانقاذ أعمالهم إلى استحداث صفحات خاصة بهم، كبيدل عن المكاتب على مواقع التواصل الاجتماعي، تعنى ببيع العقارات.
يقول صاحب مكتب عقاري من محافظة اربد ليث محمد، إنه كان يدفع بدل إيجار المكتب 200 دينار، اضافة إلى فواتير الكهرباء والمياه ورسوم ترخيص سنوية للبلدية، ما دفعه إلى إغلاق مكتبه والعمل داخل منزله على بيع وشراء العقارات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى أنه يتواصل مع البائعين عبر هاتفه، ويتم تزويده بكافة البيانات حول العقار المراد بيعه ليقوم بدوره بنشر البيانات على صفحته الخاصة على مواقع التواصل.
وتابع، عملية تلقي الاعلان ونشر البيانات والتواصل مع الزبائن تتم كلها في عالم أسماه بـ "غير محسوس"، ولكنها أصبحت الطريقة الأنجح والأسرع في عمل السماسرة.
وأكد أن المكاتب العقارية كانت تلقى رواجا من قبل المواطنين، إلا انه في الوقت الحالي أصبحت غير مجدية في ظل حالة الركود التي تشهدها حركة العقارات في المحافظة من جهة وعزوف المواطنين عن التوجه للمكاتب العقارية وتفضيلهم نشر اعلاناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المتخصصة لبيع العقارات.
وقال إن إغلاق المكاتب تسبب بتسريح عشرات الموظفين الذين كانوا يعملون في تلك المكاتب ويمارسون أعمال السمسرة، متوقعا أن يلجأ اصحاب المكاتب العقارية الأخرى تدريجيا الى الاغلاق في ظل حالة الركود غير المسبوقة.
بيد أن صاحب مكتب آخر محمد الردايدة يؤكد أن دور المكاتب العقارية لم ينته، إلا أن آلية العمل قد تطورت من خلال استخدام التقنيات الجديدة، لافتا إلى أن العديد من أصحاب المكاتب العقارية قاموا باستحداث تطبيقات خاصة لنشر الإعلانات وتفاصيل العقار عبر التطبيق الالكتروني.
ورغم أن تراجع عمل المكاتب ليس محصورا بمحافظة دون أخرى، غير أن بعضها تشهد منافسة بين المكاتب ومواقع التواصل الى حد ذهب فيه اصحاب مكاتب للمطالبة بضرورة فرض رسوم على هذه المواقع وتنظيم عملها.
ففي جرش، تنافس وسائل التواصل الإجتماعي مكاتب العقارات في عملهم بشكل لافت، وفق أصحاب مكاتب.
ويعمد مواطنون على شراء او بيع العقارات بشكل مباشر دون اللجوء لأي مكتب عقاري.
يقول عيسى المقابلة صاحب مكتب لبيع العقارات في جرش، إن عمل المكاتب تراجع بشكل واضح، ويعتمد المواطنون على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض التطبيقات التي تقوم بعرض العقار بشكل مجاني من دون تكاليف مالية وعمولة، وهي طريقة أفضل من المكاتب العقارية التي تتقاضى عمولات وأجور مواصلات وبدل خدمات أخرى.
ويعتقد أن الجهات المعنية يجب أن تتقاضى عمولات وضرائب على وسائل التواصل الإجتماعي، أسوة بالمكاتب العقارية التي باتت مهددة بالإغلاق وإندثار أعمالها.
من جهة اخرى، تتم عمليات بيع وشراء العقارات في عدة مناطق بشكل مباشر ومن دون اي وسيلة تواصل وذلك من خلال الأصدقاء والأقارب.
وتوفر عمليات البيع بهذه الطريق على جميع الاطراف كلف العمولات وتكاليف المكاتب العقارية، وفق المختص بعمليات بيع وشراء العقارات في جرش المهندس محمد عضيبات.
وتتعمق هذه الحالة أكثر في محافظة عجلون، التي تعتمد عمليات بيع وشراء وتأجير العقارات بالدرجة الأولى على معرفة المشتري الشخصية بتلك القطع أو المساكن.
ورغم ذلك وفي ظل وسائل الإعلان المتاحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يلجأ بعض أصحاب عقارات الى الإعلان عن رغبتهم ببيعها، عبر صفحاتهم الخاصة، كما تلجأ المكاتب العقارية هي الأخرى والوسطاء إلى الإعلان عبر صفحاتها عن العقارات المتاحة للبيع.
ويقول عبد المجيد خطاطبة، إن بيع الأراضي غالبا ما يكون بين الأقارب والشركاء في نفس القطع الأمر الذي لا يحتاج إلى وسطاء أو مكاتب عقارية، والتي هي في الأصل محدودة في المحافظة، وأصبحت هي الأخرى وكثير من الوسطاء يمارسون عملهم عبر وسائل التواصل.
ويقول رئيس لجنة السياحة والآثار بمجلس المحافظة منذر الزغول، إن عددا لا بأس به من العرب الخليجيين، خصوصا من السعودية بدأوا منذ فترة بشراء بعض الأراضي والبناء عليها للإقامة فيها خلال زيارتهم للمحافظة.
صاحب مكتب عقاري آخر، وهو سالم العزة، تطرق إلى جزئية قال إنها تضرب عمل مكاتب العقارات وتؤثر سلبا عليها، وهي وجود أعداد كبيرة ممن باتوا يعملون في القطاع بشكل فردي دون مكاتب مرخصة، مشيرا إلى أن هؤلاء يقومون بعد الاتفاق مع مالكي العقارات على جلب زبائن لهم، بنشر إعلانات عبر شبكة الإنترنت، ويتم التواعد في مكان ما مع الزبون المهتم بالاستئجار أو الشراء، واصطحابه مقابل مبلغ مالي إلى المكان الذي يريد استئجاره أو شرائه.
وأشار العزة، إلى أن هؤلاء العاملين يستهدفون بالدرجة الأولى طلبة الجامعات بالتركيز على الإعلان عن "استوديوهات" لتأجيرها لهم مقابل مبلغ مالي.
وحسب عدد من المواطنين، فإن نشر الإعلان عبر التطبيقات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي سهل على المشتري عناء الذهاب إلى المكاتب العقارية، إضافة إلى أن خيارات النشر عبر تلك المواقع تكون أوسع وتتيح للمشتري خيارات وعروضا إضافية.
وقال حمزة الخطيب إنه قام قبل فترة بعرض عقار للبيع عبر احد التطبيقات وقام بتسجيل طلبه ومساحة العقار وموقعه والسعر وتم نشر رقم هاتفه، مشيرا إلى انه تلقى العديد من الاتصالات للتفاوض على سعر العقار وفي نهاية المطاف تم البيع مباشرة لمواطن آخر من دون عمولة مكتب أو سمسرة.
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة إن العديد من المكاتب العقارية أغلقت أبوابها بسبب الإنتشار الواسع لشبكة الانترنت، فيما آخرون لم يجددوا تراخيصهم لسنوات نظرا لحالة الركود التي يشهدها السوق العقاري.
وأشار إلى أن انتشار التطبيقات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي دفع بالعديد من أصحاب المكاتب إلى الإغلاق والعمل داخل منازلهم لتقليل الكلف من أجور شهرية للمكاتب والتراخيص السنوية والرسوم والفواتير وغيرها، الأمر الذي يتطلب من أصحاب المكاتب العقارية التي ما زالت تعمل في السوق تطوير عملها باستخدام التقنيات الحديثة في عملية التسويق لجذب زبائنها.



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