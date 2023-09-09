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أكتوبر المقبل.. الرياض تستضيف مهرجان كيكون الكوري

9/9/2023 2:22:11 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت هيئة الموسيقى اليوم عن استضافة مهرجان كيكون (K-CON) للمرة الثانية في المملكة، الذي سيقام خلال الفترة من 6 إلى 7 أكتوبر المقبل على مسرح محمد عبده في بوليفارد رياض سيتي، وسط مشاركة 14 فرقةً كورية تُحيي على مدار يومين حفلاً موسيقياً عالمياً يقدمون من خلاله ألواناً متنوعة من الإبداعات الثقافية الكورية، إلى جانب تخصيص معرضٍ مصاحب يهتم بالثقافة الكورية.
ويُعد هذا المهرجان الذي انطلق في عام 2012م أحد أكبر المهرجانات الثقافية الكورية، حيث استضافته ثماني مدنٍ في أربع قاراتٍ خلال الأعوام الماضية، وحظِيَ بتفاعل جماهيري كبير يفوق مليون زائر، ويُسلط المهرجانُ الضوءَ على الثقافة الكورية في مجالاتٍ متعددة مثل الموسيقى، والأزياء، والأكل، والمشروبات، والأفلام، وغيرها من المجالات الثقافية، ويتضمن معرضاً مصاحباً يُعرّف الزوّار من المجتمع المحلي والسيّاح بالثقافة الكورية، كما يضم منطقةً مخصصة لبيع المنتجات الكورية.
وتأتي استضافة هذا المحفل العالمي بالمملكة في سياق تفعيل الاتفاقية التي وقّعتها وزارة الثقافة مع شركة سي جي الكورية في وقتٍ سابق، وتعكس حرص الوزارة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفه أحد أهدافها الإستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها تحت مظلة رؤية المملكة 2030، وفي ضوء أهدافِها الإستراتيجية التي تشمل تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة، إلى جانب توجّه وزارة الثقافة إلى استقطاب أبرز المهرجانات والمحافل العالمية إلى المملكة.

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