الرياض تشهد العرض الأول لفيلم تشيللو اليوم بحضور أبطاله

الرياض تشهد العرض الأول لفيلم تشيللو اليوم بحضور أبطاله
التاريخ
9/9/2023 2:22:10 PM
(MENAFN- Al Watan) من تاليف رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، وبحضور نجوم الفيلم، تشهد الرياض العرض الأول لفيلم "تشيللو"، في صالة "موفي سينما"، في بوليفارد الرياض سيتي.
ويُعتبر الفيلم من أول أفلام الرعب في السعودية، وتم تنفيذه بمعايير عالمية، وهو من إخراج دارين لين بوسمان، وبطولة: ميلا الزهراني، ومهند الحمدي، وإلهام علي، وجيرمي آيرونز، وتوبين بيل، وسامر إسماعيل، غسان مسعود، وضيفة الشرف سعاد عبد الله.
ويروي الفيلم قصة عازف التشيللو الطموح الذي يعلم أن تكلفة التشيللو الجديد الخاص به أكثر بكثير مما كان يعتقد في البداية.
وكان المستشار تركي آل الشيخ قد طرح روايته "تشيللو" في معرض الرياض الدولي للكتاب منذ عامين، ليُعلن بعدها تحويلها إلى فيلم سينمائي.
ويُطرح فيلم "تشيللو" في الصالات السينمائية رسمياً في 14 سبتمبر الجاري.
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