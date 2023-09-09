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الرياض تشهد العرض الأول لفيلم تشيللو اليوم بحضور أبطاله

9/9/2023 2:22:10 PM
(MENAFN- Al Watan) من تاليف رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، وبحضور نجوم الفيلم، تشهد الرياض العرض الأول لفيلم "تشيللو"، في صالة "موفي سينما"، في بوليفارد الرياض سيتي.
ويُعتبر الفيلم من أول أفلام الرعب في السعودية، وتم تنفيذه بمعايير عالمية، وهو من إخراج دارين لين بوسمان، وبطولة: ميلا الزهراني، ومهند الحمدي، وإلهام علي، وجيرمي آيرونز، وتوبين بيل، وسامر إسماعيل، غسان مسعود، وضيفة الشرف سعاد عبد الله.
ويروي الفيلم قصة عازف التشيللو الطموح الذي يعلم أن تكلفة التشيللو الجديد الخاص به أكثر بكثير مما كان يعتقد في البداية.
وكان المستشار تركي آل الشيخ قد طرح روايته "تشيللو" في معرض الرياض الدولي للكتاب منذ عامين، ليُعلن بعدها تحويلها إلى فيلم سينمائي.
ويُطرح فيلم "تشيللو" في الصالات السينمائية رسمياً في 14 سبتمبر الجاري.

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