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سن الأطفال الأنسب لاقتناء الهاتف

9/9/2023 2:22:10 PM
(MENAFN- Al Watan) استطلعت صحيفة ((واشنطن بوست)) آراء خبراء، لتتوصل إلى حزمة من النصائح حول السن المناسبة لكي يكون الطفل قادرا على استخدام هاتف حديث، والتي تقترح أن السن بين 10 و14 عاما هو الأنسب.
هذا لا يعني السماح للأطفال باستخدام أجهزة هواتف ذكية متطورة بشكل مباشر في هذه السن، إذ لا بد من تعليمهم تحمل مسؤولية استخدام وامتلاك أجهزة اتصال أو حتى ساعة ذكية.
وقد يبدأ الأهل في مناقشة السماح للطفل بامتلاك هاتف خلوي بعد سن 10 سنوات، وتوعيته بالمخاطر التي ينطوي عليها هذا الأمر. بعد ذلك، ومع اقترابه من بلوغ المرحلة السادسة والسابعة من التعليم، يتاح استخدامه مثل هذه الأجهزة.

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