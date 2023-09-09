علاج فقدان السمع بالخلايا الجذعية
التاريخ
9/9/2023 2:22:10 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهرت دراسة جديدة أن العلاج بالخلايا الجذعية قد يكون له تأثير إيجابي كبير على حياة الملايين من الأشخاص الذين يعانون فقدان السمع.
وقال موقع ((ستاندرد)) البريطاني إن أول تجربة سريرية لعلاج فقدان السمع باستخدام الخلايا الجذعية ستجرى قريبا، بعد أن أظهرت الاختبارات قبل السريرية تحسنًا في السمع بـ40% من الحالات.
وتتطلع شركة ((Rinri Therapeutics)) البريطانية، المتخصصة في مجال التكنولوجيا الحيوية، للبدء في التجارب السريرية خلال السنوات القادمة، حيث تستهدف هذه التجارب الأشخاص الذين يعانون فقدان سمع شديدا يرتبط بالعمر.
من جهته، علق البروفيسور مارسيلو ريفولتا من جامعة شيفيلد: ((سيكون للحلول البيولوجية التي تستعيد السمع تأثير كبير على الأشخاص الذين يعانون فقدان السمع، ونتطلع للمضي قدمًا من خلال بدء التجارب السريرية في 2025)).
وبحسب بيانات المعهد الوطني الملكي للصم، يعاني نحو 12 مليون شخص في بريطانيا فقدان السمع، وتزداد حالات الفقدان مع تقدم العمر بطبيعة الحال.
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