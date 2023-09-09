رفع لياقته فعثر على مجوهرات نادرة
التاريخ
9/9/2023 2:22:10 PM
(MENAFN- Al Watan) بعدما امتثل لنصيحة أطبائه بزيادة حركته البدنية، عثر رجل نروجي على مجوهرات نادرة من الذهب تعود إلى القرن السادس، باستخدام جهاز كشف معادن اشتراه حديثاً، في اكتشاف وُصِف بـ((اكتشاف القرن من الذهب)) في النروج.
ونقل بيان لجامعة ستافنجر (جنوب غرب) عن إيرليند بور قوله ((ظننت بدايةً أنها قطع من الشوكولاته أو تابعة للكابتن سابيلتان))، وهو شخصية خيالية شهيرة لقرصان نروجي.
وأعلنت الجامعة أن ما اكتُشف عبارة عن تسع قطع ومجموعة من الحبيبات كانت تشكل سابقاً قلادة فاخرة من الذهب، بالإضافة إلى ثلاثة خواتم من المعدن نفسه.
واكتشف عالم الآثار الهاوي هذه القطع في نهاية أغسطس في أرض لأحد المزارعين قرب ستافنجر. واشترى الرجل الخمسيني الذي كان يرغب في طفولته في أن يصبح عالم آثار، جهاز كشف معادن لتشجيع نفسه على الخروج من المنزل وزيادة حركته البدنية، نزولاً عند توصية طبيبه ومعالجه الفيزيائي.
وكان على وشك العودة إلى المنزل عندما سمع جهازه يرنّ على سفح إحدى التلال. فتواصل مع هيئة الآثار المحلية التي حضر أفراد منها لتولّي الأمر.
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