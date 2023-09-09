Saturday, 09 September 2023 09:52 GMT

تطور الهواتف الذكية وسعة التخزين

9/9/2023 2:18:18 PM
(MENAFN- Al Watan) - كانت أول الهواتف المحمولة تبدو كما لو أنّها قطعة صغيرة من الطوب وبوزنٍ يعادل وزنها أيضًا وبهوائيات غريبة الشكل.
- اليوم، باتت تمتاز أشهر الهواتف الذكية بشاشتها القابلة للطي واحتوائها على كاميرات ثلاثية ورباعية ومعدل تحديث يبلغ 144 هرتز وربطها بشبكات الجيل الخامس ((5G)).
- باتت حتى الهواتف الذكية ذات المستوى المتوسط والمبتدئ مزوّدة بشاشة تعمل باللمس وبطارية بعمر طويل وكاميرات مزدوجة وثلاثية.
- كانت Western Digital الشركة التي أقدمت على تصميم أول حلّ تخزين مدمج وهو عبارة عن قرص محمول على شريحة (mDOC).
- لاحقًا خلال عام 2007، تمّ إصدار أول حلّ للتخزين المدمج (e.MMC) بالتزامن مع تصنيع أول الهواتف الذكية.
- أعلنت Western Digital مؤخرًا عن إطلاق iNAND®️ MC EU551، وهو حلّ التخزين من الجيل الثاني UFS 3.1 للهواتف المحمولة.
- يلبي هذا الحلّ احتياجات أحدث إصدارات الهواتف الذكية اليوم، مثل أداء المهام المتعدّدة وسرعات التنزيل للوسائط المتعدّدة التفاعلية مثل 8K وتشغيل التطبيقات وتحميلها بشكل أسرع.

MENAFN09092023000089011017ID1107037818

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث