تطور الهواتف الذكية وسعة التخزين
التاريخ
9/9/2023 2:18:18 PM
(MENAFN- Al Watan) - كانت أول الهواتف المحمولة تبدو كما لو أنّها قطعة صغيرة من الطوب وبوزنٍ يعادل وزنها أيضًا وبهوائيات غريبة الشكل.
- اليوم، باتت تمتاز أشهر الهواتف الذكية بشاشتها القابلة للطي واحتوائها على كاميرات ثلاثية ورباعية ومعدل تحديث يبلغ 144 هرتز وربطها بشبكات الجيل الخامس ((5G)).
- باتت حتى الهواتف الذكية ذات المستوى المتوسط والمبتدئ مزوّدة بشاشة تعمل باللمس وبطارية بعمر طويل وكاميرات مزدوجة وثلاثية.
- كانت Western Digital الشركة التي أقدمت على تصميم أول حلّ تخزين مدمج وهو عبارة عن قرص محمول على شريحة (mDOC).
- لاحقًا خلال عام 2007، تمّ إصدار أول حلّ للتخزين المدمج (e.MMC) بالتزامن مع تصنيع أول الهواتف الذكية.
- أعلنت Western Digital مؤخرًا عن إطلاق iNAND®️ MC EU551، وهو حلّ التخزين من الجيل الثاني UFS 3.1 للهواتف المحمولة.
- يلبي هذا الحلّ احتياجات أحدث إصدارات الهواتف الذكية اليوم، مثل أداء المهام المتعدّدة وسرعات التنزيل للوسائط المتعدّدة التفاعلية مثل 8K وتشغيل التطبيقات وتحميلها بشكل أسرع.
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