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أحياء أبها

9/9/2023 2:18:18 PM
(MENAFN- Al Watan) الأحياء السكنية في مدينة أبها ((الحارات)) لم تعد كما كانت في الماضي، بل زادت وتمددت، وازدحمت نتيجة التطور الكبير الذي شمل المدينة، وهي لا تخرج عن ثلاثة أنواع، أولا: الأحياء التراثية التي تحظى بالاهتمام والمحافظة عليها، ومنها حي القابل وحي النصب، ثانيا: الأحياء القديمة التي تعاني ضيق مداخلها، وهي محل اهتمام الجهات المعنية. أما النوع الثالث فهو الأحياء الحديثة ذات التخطيط الجيد.
ويُطلق اسم ((حي)) على مساحة من الأرض يسكنها الناس، بمعنى الحياة والحركة الدائبة والتعارف والتواصل والألفة، ولا يخلو الأمر من وجود مظاهر مزعجة، تختلف من مكان إلى آخر، كبعض المراهقين، وما يسببونه للسكان من قلق وازعاج في منتصف الليالي بمركباتهم وتصرفاتهم الرعناء، أو من يسابق الإمام والمؤذن إلى المسجد، لرفع الأذان بذريعة كسب الأجر عند الله، ومنهم من جعل حاويات النفايات شغله الشاغل، ويُبعدها عن الأماكن المخصصة التي حددتها الأمانة، أو الوقوف العشوائي للمركبات، وعدم إصلاح تسربات المياه من الخزانات، والعمالة السائبة، وألواح الزنك على أسوار الأفنية الخارجية وأسطح المنازل دون أسباب مقنعة، مما أسهم في التشوه البصري. كما أنها خطيرة على الناس والممتلكات، ففي حالة هبوب رياح قوية قد تقتلعها من أماكنها.
ومع ذلك، فإن تلك الأحياء مليئة بالمبدعين والمحبين للعمل الخيري، والغيورين على الوطن ومقدراته.
ومن المفيد إقامة مكتب عمل تطوعي لكل حي، يعمل به خمسة أشخاص من أهل الخبرة والثقافة والمعرفة بمسمى ((مكتب الجيران))، وتكون له صلاحيات بسيطة جدا، لإبلاغ الجهات المختصة عن الملاحظات، وتشجيع المبادرات التطوعية ومهارات التواصل، وتلقي المقترحات، والتنسيق مع المدارس القريبة، لتخصيص يومين من أجل الاستفادة من الملاعب المدرسية في مزاولة الرياضة خلال الفترة المسائية، وتنظيم زيارات للجمعيات الخيرية والشركات والمؤسسات التي تنفذ مشروعات، وتقدم الخدمات التنموية والاجتماعية، وغيرها من المبادرات الخلاقة التي ستُحدث حراكا اجتماعيا - بإذن الله تعالى.
وأتذكر منذ عقدين، كانت هناك مجالس الأحياء في أبها، ولا أعلم أسباب توقفها، وأعتقد أن فكرة المكاتب التطوعية، إن تم الأخذ بها، ستؤدي دورها بحول الله، ويمكن تطويرها، حتى تصل إلى المستوى المطلوب، لخلق التنافس بين الأحياء في كل ما يعود بالخير والنفع على الجميع.
أتمنى دعم هذا المقترح، وتطبيقه على أرض الواقع من خلال ترشيح، ثم تكليف أعضاء لكل مكتب لثلاث سنوات، والتجديد مرة واحدة إذا كانت هناك إنجازات، أو يتم اختيار آخرين من أهل الحي.

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