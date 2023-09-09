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التحولات الاقتصادية السعودية الطريق نحو الأجمل

9/9/2023 2:18:17 PM
(MENAFN- Al Watan) منذ سنوات بعيدة وأصحاب القرار والمحللون الاقتصاديون داخل المملكة العربية السعودية يتحدثون عن النفط وخطورة الاعتماد عليه فقط في خطط التنمية، والمتأمل بموضوعية وتجرد للتحولات التي تعيشها المملكة العربية السعودية الآن سيشهد أن كل الآمال وربما ما سماها بعضهم ((الأحلام)) الخاصة بالانعتاق من النفط في الاقتصاد السعودي، وإيجاد بدائل جديدة قد بدأت تتحقق من خلال القرارات الجريئة والتحولات النوعية التي آمن بها خادم الحرمين الشريفين وفقه الله، ورسم خطوطها وعزم على تحقيقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، وهو تحول كان يحتاج إلى عزم وتصميم، ورؤية واستراتيجيات اقتصادية علمية، تنظر للمستقبل بنظرة موضوعية، وتحمل هم الأجيال القادمة، كما تعرف حاجات الأجيال الحاضرة، فكانت رؤية المملكة 2030 نقطة الانطلاق نحو سعودية جديدة لا ترهن مستقبلها نحو النفط فقط، وهو السلعة الأغلى والأكبر والأسعد، ولكن عين العقل والحكمة تخطط لما هو أبعد وأشمل لأي قيادة تقرأ ملامح الحاضر، وتستشرف آفاق المستقبل، فكان القرار والرؤية والتوجه إعلانا صريحا على أن القيادة حفظها الله واعية وقادرة على أن تخرج من عنق الزجاجة الذي وضعتنا فيه الظروف المختلفة، وبدأت بحمد الله الواردات السعودية تحقق بالأرقام تحولات رائعة من النفط إلى مصادر أخرى، لا ترتهن لأسعار البترول وتقلباته، بل تنفتح على كنوز الوطن المعطلة، وتستثمر قدرات أبنائه وبناته في الانطلاق نحو تحقيق الفوائد الاقتصادية من خلال ميادين الصناعة والسياحة والرياضة والترفيه... وغيرها، وهو تحول نقف له احتراما وتقديرا وهو يحمل الأنباء السارة عبر الأرقام الجديدة... إن التحولات الاقتصادية الإيجابية التي بدأت مع هذه الرؤية، ستكون غيثا عاما بحول الله على حاضرنا ومستقبلنا، ولكنها بحاجة أيضا إلى أن يستشعر المواطن السعودي دوره في الوعي بهذه المرحلة، ليستشرف التحولات بأمل وتفاؤل، فدولته كانت حاضرة بإنسانيتها وعطائها الكبير في الملمات والكوارث، ولم ولن تبخل عليه بشيء، وما أدلة الجسور الجوية التي أنشأتها من أجل مواطنيها بعد جائحة ((كورونا)) إلا ترجمة لذلك، وما تنفقه في ميادين الصحة والتعليم ومن قبل الدفاع والأمن إلا من أجل المواطن والمقيم، بل إن من تابع قبل شهور قليلة السفن السعودية وهي تجري في البحر لنقل العالقين في جمهورية السودان الشقيقة الحبيبة بعد أحداث الإخوة المؤسفة هناك، سيلحظ أن السفن السعودية أجلت الرعايا من مختلف الجنسيات، دون من أو أذى لتحقق المطالبة الأصعب في عالمنا المعاصر وهي مسؤولية الدولة أمام مواطنيها وهي المسؤولية التي يزعمها بعض السياسيين دوما من خلال التنظير، ولكن المملكة العربية السعودية تحقق ذلك بالفعل المشهود المشكور... ختاما التحولات الهائلة هدفها وطن مزدهر آمن اقتصاديا وحضاريا، في ظل عالم متغير، والمواطن السعودي قادر على أن يتجاوز كل المعوقات، وأن يعلم أن لكل هذه الطموحات ثمنها الذي يدفع جزءًا ضئيلًا منه اليوم، لكنها ستكون خيرًا عميمًا على الوطن كله بحول الله.

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