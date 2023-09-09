أمريكي محاصر في كهف

أمريكي محاصر في كهف
التاريخ
9/9/2023 2:18:17 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل مستكشف كهوف أمريكي محاصر على عمق أكثر من 1000 متر تحت الأرض في كهف بجنوب تركيا رسالة مصورة قال فيها إنه واع ومنتبه بعد أن أمده فريق من رجال الإنقاذ بمساعدات طبية.
وكان مارك ديكي (40 عاما) في مهمة استكشاف دولية في كهف مورجا في جبال طوروس بمحافظة مرسين حين بدأ يعاني من نزيف في الجهاز الهضمي حين كان على عمق 1040 مترا. ويعمل أكثر من 150 من رجال الإنقاذ من تركيا ودول أخرى على إنقاذه.
وقال ديكي في الرسالة، وهو يرتدي سترة حمراء ويستخدم مصباحا مثبتا في الرأس ((مرحبا، أنا مارك ديكي من مسافة آلاف الأمتار تقريبا. كما ترون، أنا واع ومنتبه وأتحدث. لكنني لم أتعاف من الداخل بعد، لذا سأحتاج إلى الكثير من المساعدة للخروج من هنا)).
وأضاف أنه كان ((قريبا جدا من حافة الهاوية)) قبل أن تصله الإمدادات الطبية وإمدادات الإنقاذ.
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