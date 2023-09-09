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أمريكي محاصر في كهف

9/9/2023 2:18:17 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل مستكشف كهوف أمريكي محاصر على عمق أكثر من 1000 متر تحت الأرض في كهف بجنوب تركيا رسالة مصورة قال فيها إنه واع ومنتبه بعد أن أمده فريق من رجال الإنقاذ بمساعدات طبية.
وكان مارك ديكي (40 عاما) في مهمة استكشاف دولية في كهف مورجا في جبال طوروس بمحافظة مرسين حين بدأ يعاني من نزيف في الجهاز الهضمي حين كان على عمق 1040 مترا. ويعمل أكثر من 150 من رجال الإنقاذ من تركيا ودول أخرى على إنقاذه.
وقال ديكي في الرسالة، وهو يرتدي سترة حمراء ويستخدم مصباحا مثبتا في الرأس ((مرحبا، أنا مارك ديكي من مسافة آلاف الأمتار تقريبا. كما ترون، أنا واع ومنتبه وأتحدث. لكنني لم أتعاف من الداخل بعد، لذا سأحتاج إلى الكثير من المساعدة للخروج من هنا)).
وأضاف أنه كان ((قريبا جدا من حافة الهاوية)) قبل أن تصله الإمدادات الطبية وإمدادات الإنقاذ.

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