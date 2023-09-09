29.9 مليون ريال تكلفة خرق بيانات الشركات

بلغت تكلفت خرق البيانات للشركات في الشرق الأوسط خلال العام الحالي 29.9 مليون ريال في مستوى هو الأعلى خلال 10 سنوات.

وأشار تقرير حول تكلفة خرق البيانات السنوي من شركة IBM، إلى أن تكلفة خرق البيانات زادت بنسبة 15% مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، كما أن التكلفة زادت بشكل كبير خلال العقد الماضي وبنسبة 155.9%.

وتؤكد هذه الأرقام أهمية الحلول المتقدمة لحماية الأعمال والمؤسسات في جميع أنحاء الشرق الأوسط في عالم يزداد ترابطًا.

الأنشطة المتأثرة

ينتشر في منطقة الشرق الأوسط 4 أنشطة متصلة بالعمليات ذات التأثير المباشر على نطاق النفقات المرتبطة بخروقات بيانات المؤسسات، حيث تصدرت تكاليف الأعمال المفقودة القائمة بقيمة 10.02 ملايين ريال سعودي، ويليها استجابات ما بعد الخرق، بقيمة 8.86 ملايين ريال سعودي، بينما بلغت تكلفة الكشف والتصعيد 8.36 ملايين ريال سعودي، ووصلت تكاليف إشعار المعنيين من الأطراف المعنية إلى 2.36 مليون ريال سعودي.

وأكد التقرير أن القطاع المالي استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي تكاليف خرق البيانات في المنطقة، حيث وصلت التكلفة إلى 35.29 مليون ريال سعودي. وجاءت صناعة الطاقة في المرتبة الثانية بتكاليف بلغت 33.75 مليون ريال سعودي، فيما بلغ إجمالي تكاليف خرق البيانات في القطاع الصحي 32.46 مليون ريال سعودي.

الذكاء الاصطناعي وسرعة الاستجابة

كان للذكاء الاصطناعي والأتمتة التأثير الأكبر على سرعة تحديد الاختراقات واحتوائها في المؤسسات التي شملتها الدراسة، الأمر الذي يوضح بشكل جلي قيمة التكنولوجيا والحلول المتقدمة لتعزيز الأمن.

وأوضح التقرير أن المؤسسات التي طبقت نظام أمن مدعومًا بالذكاء الاصطناعي والأتمتة في منطقة الشرق الأوسط سجلت دورات حياة أقصر لعمليات خرق البيانات، مع إجمالي 259 يومًا، وبالمقابل شهدت المؤسسات التي لم تطبق مثل هذه التقنيات دورات حياة أطول لخرق البيانات، وصلت إلى 393 يومًا، أي بزيادة مقدارها 134 يومًا.

ومن المثير للاهتمام أن التقرير أشار إلى أن المؤسسات التي تستخدم الأمن المدعوم بالذكاء الاصطناعي والأتمتة، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا في تكاليف خرق البيانات بمقدار 12.22 مليون ريال سعودي مقارنة بالمؤسسات التي لم تفعل ذلك.

خرق البيانات

أظهر التقرير أن التصيد السيبراني هو السبب الأكثر شيوعًا لخرق البيانات إذ أنه يقف خلف 16% من إجمالي الخروقات التي تم تسجيلها في المنطقة، وكلفت الأعمال والكيانات 32.2 مليون ريال سعودي، وشكلت الهجمات دون انتظار 15% من مجمل الخروقات، في حين مثلت الهجمات من خلال بيانات الاعتماد المسروقة أو المخترقة 13% من الخروقات التي حدثت في منطقة الشرق الأوسط، كما مثل اختراق البيانات عبر البيئات أكثر من 37% من خروقات البيانات التي تم دراستها نتج عنها فقد البيانات في بيئات تشغيل متعددة، مما يعني أن المهاجمين يمكنهم اختراق بيئات متعددة مع تجنب اكتشافهم.

كما أدت خروقات البيانات التي أثرت على البيئات المتعددة إلى ارتفاع في تكاليف معالجتها مع متوسط 33.20 مليون ريال سعودي.

تقليل تكلفة الاختراق

يشير التقرير إلى أن الرؤى المستندة على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وأدوات إدارة سطح الهجوم تعتبر من أهم العوامل التي يمكن عبر استخدامها وتطبيقها تقليل تكلفة خرق البيانات، وخفض التكاليف بمقدار 1.13 مليون ريال سعودي، و1.08 مليون ريال سعودي على التوالي، ويستند تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2023 إلى تحليل متعمق لخروقات حقيقية تعرضت لها أكثر 553 مؤسسة حول العالم بما في ذلك 36 مؤسسة في السعودية والإمارات في الفترة ما بين مارس 2022 ومارس 2023.

Asf:

تكلفت خرق البيانات للشركات في الشرق الأوسط 2023= 29.9 مليون ريال.

تكلفت خرق البيانات زادت بنسبة= 15%

زيادة التكلفة خلال عقد= 155.9%.

الأنشطة المتأثرة وقيمتها:

تكاليف الأعمال المفقودة القائمة= 10.02 ملايين ريال

استجابات ما بعد الخرق= 8.86 مليون ريال

تكلفة الكشف والتصعيد= 8.36 مليون ريال

تكاليف إشعار المعنيين من الأطراف المعنية= 2.36 مليون ريال

القطاع المالي= 35.29 مليون

صناعة الطاقة = 33.75 مليون ريال

القطاع الصحي= 32.46 مليون ريال

تكاليف خرق البيانات بالمؤسسات التي لم تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي= 12.22 مليون ريال

أبرز الأسباب:

التصيد السيبراني =16%

التكلفة= 32.2 مليون ريال

الهجمات دون انتظار= 15%

الهجمات من خلال بيانات الاعتماد المسروقة أو المخترقة= 13%

اختراق البيانات عبر البيئات = 37%

ارتفاع تكاليف المعالجة إلى 33.20 مليون ريال.

الذكاء الاصطناعي خفض تكلفة الاختراق إلى 1.13 مليون ريال.