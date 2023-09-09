Saturday, 09 September 2023 09:52 GMT

السياحة واللوجستية والتقنية تحلق بالاقتصاد السعودي

9/9/2023 2:18:17 PM
(MENAFN- Al Watan) شدد خبراء اقتصاديون على أن الاقتصاد السعودي يمثل ملاذًا آمنًا لكثير من الاستثمارات بالرغم من الأزمات التي تعصف باقتصادات الدول الكبرى والاقتصاد العالمي بشكل عام.
ويستند النمو الاقتصادي السعودي على خارطة الطريق رسمتها رؤية المملكة 2030 إضافة إلى النمو الديموجرافي، والاعتماد على قطاعات جديدة لبناء الاقتصاد استطاعت خلال أقل من 10 سنوات تغيير مكونات الاقتصاد السعودي وتحقيق النمو بالتنوع، ومن أهمها قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والتقنية والتكنولوجيا.
وأكد المستشار الاقتصادي علي الحازمي لـ((الوطن)) أن الاقتصاد السعودي يمر في أفضل حالاته بالرغم من مرور الاقتصاد العالمي بظروف صعبة، مثل ارتفاع مؤشرات التضخم.
وبين أن الاقتصاد السعودي سجل في ظل هذه الظروف العالمية الصعبة وبناءً على إعلان الهيئة العامة للإحصاء، أعلى نمو في الناتج المحلي محققًا بين دول G20 نموا قدره 8.7% خلال عام 2022.
وما زالت المؤشرات الاقتصادية في السعودية مشجعة، فهناك معدلات بطالة متدنية، ومعدلات تضخم بالقرب من 2.60% مقارنة بمعدلات تضخم عالمية عالية، كما سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعات إيجابية منذ بداية 2023 وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، وفي ظل أداء مالي إيجابي لمعظم الشركات المساهمة في السوق في ظل اقتصاد يعد ملاذًا آمنًا يشار له بالبنان.
إيجابية وقوية
أضاف الحازمي أن العوامل الديموجرافية في السعودية سوف تدعم النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، حيث بلغ عدد السكان في السعودية 32.175 مليون نسمة، ويتوقع أن يتجاوز الـ60 مليون نسمة بنهاية 2035، مسجلًا زيادة مضطردة وسريعة، وهذا يرفع من الطلب على الخدمات والسلع، مثل الطلب على الخدمات الصحية، والتعليمية، والمرافق العامة من كهرباء وماء، ونحن نعيش في ظروف اقتصادية إيجابية وقوية، جعلت الاقتصاد السعودي محط أنظار العالم مستفيدًا كذلك من العامل الديموجرافي المتمثل في تركيبة سكنية وموقع لوجستي جعل المملكة عصب العالم.
الاستغلال الأمثل
أبان الخبير الاقتصادي طلعت حافظ، أن من بين أبرز عوامل نمو الاقتصاد السعودي تعدد الخيارات والبدائل المساعدة، والسعي الجاد والدؤوب من قبل الحكومة لاستثمار تلك الخيارات والبدائل الاستثمار الاقتصادي الأمثل الذي يحقق التنوع والنمو.
وأشار إلى أن رؤية المملكة ركزت على ضرورة إيجاد اقتصاد مزدهر يتطلب بدوره أن يكون لدينا اقتصاد متنوع لا يعتمد على النفط فقط كمصدر لنمو الاقتصاد والدخل القومي، وهذا بالفعل ما تم عندما توجهت المملكة بجد واجتهاد الى تنويع قاعدة اقتصادها وتبعًا لذلك نشطت لدينا قطاعات اقتصادية واعدة في مساهمتها في نمو الاقتصاد، مثل قطاع السياحة، والخدمات اللوجستية، والتقنية والتكنولوجيا، والنقل، والترفيه، والرياضة، وغيرها من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى.
نمو القطاع السياحي
استشهد حافظ بنمو القطاع السياحي بالمملكة وارتفاع مساهمته بالاقتصاد إلى 4.5c/o طموحًا للوصول إلى 10c/o بحلول 2030 وخلق مليون وظيفة والوصول إلى 100 مليون زائر، وما يؤكد على نجاح سياسات دعم النمو الاقتصادي في المملكة من خلال تنويع الاقتصاد، تحقيق المملكة لفائض كبير في ميزان المدفوعات لبند السفر في الربع الأول من عام 2023، حيث بلغ الفائض 22.8 مليار ريال مقابل عجز قدره 1.6 مليار ريال في الربع الأول من العام السابق، وتحقق هذا الفائض نتيجة للنمو الكبير لإيرادات السياحة الوافدة بحوالي 225% مقارنة بالربع الأول من عام 2022 لتصل إلى حوالي 37 مليار ريال.
وقال إن جميع جهود تنويع الاقتصاد الوطني ساهمت في نموه بنسبة 8.7c/o العام الماضي والذي يعد الأعلى على مستوى العالم حتى بين مجموعة دول العشرين.
asf
عوامل نمو الاقتصاد السعودي
- تعدد الخيارات والبدائل المساعدة لنمو الاقتصاد السعودي
- السعي الجاد والدؤوب من قبل الحكومة لتحقيق التنوع الاقتصادي
- رؤية المملكة 2030
- تنويع قاعدة الاقتصاد من الاعتماد على الاقتصاد النفطي إلى الاعتماد على الاقتصاد غير النفطي
- نشاط قطاعات واعدة مثل قطاع السياحة، والخدمات اللوجستية، والتقنية والتكنولوجيا.
- النمو الديموجرافي الكبير والزيادة السريعة بعدد السكان.
أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي السعودي:
نمو الناتج المحلي الحقيقي:
2021= 3.2 %
2022= 8.5 %
2023 ((توقعات))= 3.1%
2024 ((توقعات))= 5.7%
2025 ((توقعات))= 4.5%
الناتج المحلي الإجمالي الأسمي ((مليار ريال))
2021= 3.126
2022= 3.957
2023 ((توقعات))= 3.869
2024 ((توقعات))= 3.966
2025 ((توقعات))= 4.247
نسب التضخم بالسعودية:
2021= 3.1 %
2022= 2.6 %
2023 ((توقعات))= 2.1%
2024 ((توقعات))= 2.1%
2025 ((توقعات))= 2%

MENAFN09092023000089011017ID1107037813

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث