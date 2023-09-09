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برنامج لجراحة الأنف وقاع الجمجمة

9/9/2023 2:18:17 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، برنامج الاختصاص الدقيق في ((جراحة الأنف والجيوب الأنفية وقاع الجمجمة)) كبرنامج تدريبي حديث ضمن برامج البورد السعودي.
ويأتي اعتماد البرنامج بعدما استوفى المعايير التي تضمن حصول المتدرب على تدريب عالي الجودة يؤهله للممارسة المهنية الآمنة المبنية على أسس التعليم الصحي، والمتوافقة مع مستهدفات برنامج التحول في القطاع الصحي، ونموذج الرعاية الصحية الحديث.
ويعتبر البرنامج إضافة نوعية ضمن برامج الاختصاص الدقيق، حيث يسهم في تعزيز مستوى تأهيل أطباء الأنف والأذن والحنجرة لتقديم الرعاية الطبية والجراحية الشاملة للمرضى الذين يعانون من اضطرابات وظيفية مرتبطة بالأنف والجيوب الأنفية وقاع الجمجمة.
وتعمل الهيئة على تجويد المخرجات في جميع برامجها التدريبية (الدبلومات الصحية المهنية، وبرامج شهادة الاختصاص الرئيسي، وبرامج الاختصاص الدقيق)، حيث اعتمدت أكثر من 1950 برنامجًا تدريبيًا تُنفذ في 626 مقرًا تدريبيًا لأكثر من 172 اختصاصًا صحيًا مهنيًا معتمدًا لدى الهيئة.

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