السيطرة على قرود البابون في الرياض
التاريخ
9/9/2023 2:18:17 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكنت الفرق الميدانية التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من السيطرة على عدد من قرود البابون بأحد الأحياء بمدينة الرياض. وتدخلت الفرق الميدانية عقب تداول مقاطع فيديو قبل عدة أيام لقرود البابون في العاصمة.
وأكدت فرق مركز تنمية الحياة الفطرية أنها تعمل على استمرار المعالجة بشكل كامل.
وأوضح المركز أن وجود القرود في مدينة الرياض ناتج عن عمليات البيع والاقتناء غير النظامي للكائن البري.
وأكد في السياق حظر اقتناء الحيوانات الفطرية دون ترخيص لمخالفته نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، مع ضرورة الإبلاغ عن أي أنشطة من هذا النوع.
وكان عضو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إبراهيم عارف، قد أكد في تصريح لقناة "الإخبارية" أن حادثة اعتداء قرود البابون في أحد أحياء الرياض نتيجة عمليات بيع واقتناء غير نظامية.
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