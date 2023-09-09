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السيطرة على قرود البابون في الرياض

9/9/2023 2:18:17 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكنت الفرق الميدانية التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من السيطرة على عدد من قرود البابون بأحد الأحياء بمدينة الرياض. وتدخلت الفرق الميدانية عقب تداول مقاطع فيديو قبل عدة أيام لقرود البابون في العاصمة.
وأكدت فرق مركز تنمية الحياة الفطرية أنها تعمل على استمرار المعالجة بشكل كامل.

وأوضح المركز أن وجود القرود في مدينة الرياض ناتج عن عمليات البيع والاقتناء غير النظامي للكائن البري.
وأكد في السياق حظر اقتناء الحيوانات الفطرية دون ترخيص لمخالفته نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، مع ضرورة الإبلاغ عن أي أنشطة من هذا النوع.
وكان عضو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إبراهيم عارف، قد أكد في تصريح لقناة "الإخبارية" أن حادثة اعتداء قرود البابون في أحد أحياء الرياض نتيجة عمليات بيع واقتناء غير نظامية.

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