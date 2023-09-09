Caf يطرح تذاكر سوبر الطايف
التاريخ
9/9/2023 2:18:17 PM
(MENAFN- Al Watan) طرح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) تذاكر مباراة كأس السوبر، التي تجمع الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري، الجمعة المقبلة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.
وحدد (CAF) تذاكر المباراة التي سيشهدها الملعب الذي يتسع لـ20 ألف مشجع، وسيتم تقسيمها بالتساوي بين جماهير الفريقين.
تبدأ أسعار التذاكر بـ15 ريالا سعوديًا لمدرجات (A1 - B1)، حتى 20 ريالا سعوديًا لمدرجات (A2 – B2).
ويبلغ سعر تذكرة (BREMUIM 1-2) 100 ريال سعودي، بجانب تذاكر (GOLD 1-2) التي تبلغ قيمتها 500 ريال سعودي، وتبقى التذكرة الأغلى (VIP) بـ1000 ريال سعودي، وقد عين الاتحاد الإفريقي، الجابوني بيير أتشو، حكمًا للمواجهة.
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