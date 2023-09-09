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Caf يطرح تذاكر سوبر الطايف

9/9/2023 2:18:17 PM
(MENAFN- Al Watan) طرح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) تذاكر مباراة كأس السوبر، التي تجمع الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري، الجمعة المقبلة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.
وحدد (CAF) تذاكر المباراة التي سيشهدها الملعب الذي يتسع لـ20 ألف مشجع، وسيتم تقسيمها بالتساوي بين جماهير الفريقين.
تبدأ أسعار التذاكر بـ15 ريالا سعوديًا لمدرجات (A1 - B1)، حتى 20 ريالا سعوديًا لمدرجات (A2 – B2).
ويبلغ سعر تذكرة (BREMUIM 1-2) 100 ريال سعودي، بجانب تذاكر (GOLD 1-2) التي تبلغ قيمتها 500 ريال سعودي، وتبقى التذكرة الأغلى (VIP) بـ1000 ريال سعودي، وقد عين الاتحاد الإفريقي، الجابوني بيير أتشو، حكمًا للمواجهة.

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