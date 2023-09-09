Saturday, 09 September 2023 09:51 GMT

تايكوندو الشباب يتألق دوليا

9/9/2023 2:18:16 PM
(MENAFN- Al Watan) حقق الشباب كأس البطولة الدولية للتايكوندو، التي اختتمت في سراييفو، والمصنفة G1، بعد حصوله على 469 نقطة في المنافسات التي شارك فيها 60 منتخبا وناديا، من أبرزها منتخب البوسنة الذي حل وصيفا، ومنتخبات ألمانيا والمجر ورومانيا.
وقد ظفر لاعبو فريق الشباب بثلاث ذهبيات وميداليتين فضيتين وست برونزيات.
تأتي خطوة المشاركة استعدادا لمنافسات الموسم الجديد، والتجهيز لدورة الألعاب السعودية 2023.

MENAFN09092023000089011017ID1107037809

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث