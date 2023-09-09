تايكوندو الشباب يتألق دوليا

تايكوندو الشباب يتألق دوليا
التاريخ
9/9/2023 2:18:16 PM
(MENAFN- Al Watan) حقق الشباب كأس البطولة الدولية للتايكوندو، التي اختتمت في سراييفو، والمصنفة G1، بعد حصوله على 469 نقطة في المنافسات التي شارك فيها 60 منتخبا وناديا، من أبرزها منتخب البوسنة الذي حل وصيفا، ومنتخبات ألمانيا والمجر ورومانيا.
وقد ظفر لاعبو فريق الشباب بثلاث ذهبيات وميداليتين فضيتين وست برونزيات.
تأتي خطوة المشاركة استعدادا لمنافسات الموسم الجديد، والتجهيز لدورة الألعاب السعودية 2023.
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