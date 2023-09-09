نيمار يطمئن الهلال بالتاريخي

نيمار يطمئن الهلال بالتاريخي
التاريخ
9/9/2023 2:18:16 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفل نجم الهلال، والمنتخب البرازيلي نيمار، بلحظة تاريخية خلال مواجهة بوليفيا، عندما انتزع عرش الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل من الأسطورة الراحل بيليه، بتسجيله الهدفين الرابع والخامس في شباك بوليفيا في المواجهة التي انتهت 5 /1 للسامبا، لحساب الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بعدما تقاسم نيمار مع بيليه لقب الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 77 هدفًا لكل منهما، قبل نجاح الأول في تسجيل الهدفين، ليرفع رصيده إلى 79 هدفًا في 125 مباراة بقميص السيليساو، منذ بدأ مشواره الدولي في الـ10من أغسطس 2010، وكان آخر هدف دولي لنيمار في شباك كرواتيا ضمن دور الثمانية لكأس العالم 2022، في التاسع من ديسمبر الماضي.
وبخلاف الإنجاز التاريخي، فقد اطمأن نيمار وطمأن جماهير الهلال على جاهزيته، بعد غيابه عن الملاعب لنحو 7 أشهر بسبب إصابة في كاحل القدم، فرضت عليه الخضوع لعملية جراحية.
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