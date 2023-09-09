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نيمار يطمئن الهلال بالتاريخي

9/9/2023 2:18:16 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفل نجم الهلال، والمنتخب البرازيلي نيمار، بلحظة تاريخية خلال مواجهة بوليفيا، عندما انتزع عرش الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل من الأسطورة الراحل بيليه، بتسجيله الهدفين الرابع والخامس في شباك بوليفيا في المواجهة التي انتهت 5 /1 للسامبا، لحساب الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بعدما تقاسم نيمار مع بيليه لقب الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 77 هدفًا لكل منهما، قبل نجاح الأول في تسجيل الهدفين، ليرفع رصيده إلى 79 هدفًا في 125 مباراة بقميص السيليساو، منذ بدأ مشواره الدولي في الـ10من أغسطس 2010، وكان آخر هدف دولي لنيمار في شباك كرواتيا ضمن دور الثمانية لكأس العالم 2022، في التاسع من ديسمبر الماضي.
وبخلاف الإنجاز التاريخي، فقد اطمأن نيمار وطمأن جماهير الهلال على جاهزيته، بعد غيابه عن الملاعب لنحو 7 أشهر بسبب إصابة في كاحل القدم، فرضت عليه الخضوع لعملية جراحية.

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