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نجران يختتم معسكره

9/9/2023 2:18:16 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتم نجران معسكره الإعدادي في الإسماعيلية، استعدادا لدوري الدرجة الثانية بعد 3 مباريات ودية كسب واحدة منها أمام فايد 2/صفر، وخسر أمام كابسي المصري 3/1، وتعادل في ثالث المباريات سلبيا مع الشهداء، وعمد مدرب الفريق المنصف بن مشارك إلى تجربة اللاعبين الجدد وخاصة العناصر الأجنبية.

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