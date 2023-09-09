نجران يختتم معسكره
التاريخ
9/9/2023 2:18:16 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتم نجران معسكره الإعدادي في الإسماعيلية، استعدادا لدوري الدرجة الثانية بعد 3 مباريات ودية كسب واحدة منها أمام فايد 2/صفر، وخسر أمام كابسي المصري 3/1، وتعادل في ثالث المباريات سلبيا مع الشهداء، وعمد مدرب الفريق المنصف بن مشارك إلى تجربة اللاعبين الجدد وخاصة العناصر الأجنبية.
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