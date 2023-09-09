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أخضر 23 يواصل رحلة دفاعه عن لقبه

9/9/2023 2:18:16 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل المنتخب السعودي، رحلة دفاعه عن لقبه كبطلا لكأس آسيا تحت 23 عاما، وتصدره للمجموعة العاشرة للتصفيات المؤهلة للبطولة القارية بنجاح، بتغلبه على نظيره اللبناني 3 /صفر، في المواجهة التي شهدهها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، لحساب الجولة الثانية للتصفيات، سجل للأخضر عبدالله رديف ((11))، وسعد الناصر ((38))، ومحمد مران ((90 +2))، ليرفع رصيدهإلى 6 نقاط، وظل منتخب لبنان على نقطة واحد، فيما انفرد منتخب كمبوديا بالوصافة برصيد 4 نقاط، عقب تغلبه على منتخب منغوليا 2 /1.

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