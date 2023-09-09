أخضر 23 يواصل رحلة دفاعه عن لقبه

أخضر 23 يواصل رحلة دفاعه عن لقبه
التاريخ
9/9/2023 2:18:16 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل المنتخب السعودي، رحلة دفاعه عن لقبه كبطلا لكأس آسيا تحت 23 عاما، وتصدره للمجموعة العاشرة للتصفيات المؤهلة للبطولة القارية بنجاح، بتغلبه على نظيره اللبناني 3 /صفر، في المواجهة التي شهدهها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، لحساب الجولة الثانية للتصفيات، سجل للأخضر عبدالله رديف ((11))، وسعد الناصر ((38))، ومحمد مران ((90 +2))، ليرفع رصيدهإلى 6 نقاط، وظل منتخب لبنان على نقطة واحد، فيما انفرد منتخب كمبوديا بالوصافة برصيد 4 نقاط، عقب تغلبه على منتخب منغوليا 2 /1.
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