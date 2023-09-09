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السفارة السعودية بالمغرب تؤكد سلامة المواطنين بعد الزلزال

9/9/2023 2:18:16 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المغربية، أنها تتابع آثار الزلزال الذي ضرب ليلة أمس "إقليم الحوز" المغربي والأقاليم المجاورة له، مؤكدة سلامة المواطنين، وتهيب بهم التقيد بتعليمات السلطات المعنية بالكوارث، مشيرة إلى أنها تتابع مع السلطات المغربية للتأكد من عدم وجود مواطنين سعوديين في المناطق المتضررة.
كما أعربت السفارة عن صادق مواساتها وتعازيها لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة.

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