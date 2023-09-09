السفارة السعودية بالمغرب تؤكد سلامة المواطنين بعد الزلزال

السفارة السعودية بالمغرب تؤكد سلامة المواطنين بعد الزلزال
التاريخ
9/9/2023 2:18:16 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المغربية، أنها تتابع آثار الزلزال الذي ضرب ليلة أمس "إقليم الحوز" المغربي والأقاليم المجاورة له، مؤكدة سلامة المواطنين، وتهيب بهم التقيد بتعليمات السلطات المعنية بالكوارث، مشيرة إلى أنها تتابع مع السلطات المغربية للتأكد من عدم وجود مواطنين سعوديين في المناطق المتضررة.
كما أعربت السفارة عن صادق مواساتها وتعازيها لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة.
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