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ولي العهد يبحث مع رئيس وزراء اليابان فرص تطوير العلاقات

9/9/2023 2:18:15 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين الأمير محمد بن سلمان، في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند، اليوم، رئيس وزراء اليابان السيد فوميو كيشيدا.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية اليابانية في مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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