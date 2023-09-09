ولي العهد يبحث مع رئيس وزراء اليابان فرص تطوير العلاقات

ولي العهد يبحث مع رئيس وزراء اليابان فرص تطوير العلاقات
التاريخ
9/9/2023 2:18:15 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين الأمير محمد بن سلمان، في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند، اليوم، رئيس وزراء اليابان السيد فوميو كيشيدا.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية اليابانية في مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
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