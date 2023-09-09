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في قمة العشرين.. ولي العهد يشارك في اجتماع الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية

9/9/2023 2:18:15 PM
(MENAFN- Al Watan) شارك ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في اجتماع الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا المنعقد في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند.

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