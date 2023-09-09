في قمة العشرين.. ولي العهد يشارك في اجتماع الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية
التاريخ
9/9/2023 2:18:15 PM
(MENAFN- Al Watan) شارك ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في اجتماع الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا المنعقد في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند.
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