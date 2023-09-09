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الصاروخ الجبار ممنوع من الانطلاق

9/9/2023 2:18:15 PM
(MENAFN- Al Watan) سيظل أقوى صاروخ تم إنشاؤه على الإطلاق، ((ستارشيب))، المطور من ((سبيس إكس)) للرحلات إلى القمر والمريخ، على الأرض ريثما تجري الشركة عشرات التعديلات التي طلبتها الهيئة الناظمة الأمريكية، الجمعة، بعد أكثر من 4 أشهر من انفجاره أثناء الطيران.
وقالت إدارة الطيران الفدرالية ((إف إيه إيه))، وهي الوكالة الأمريكية المشرفة على الطيران، بعد أشهر من عمليات التدقيق، إن من الضروري إجراء 63 تغييرًا، بما يشمل استحداث أجزاء جديدة ((لتجنب التسربات والحرائق))، وتصحيح عناصر في منصة الإطلاق وإجراء المزيد من الاختبارات.
في 20 أبريل، فجّرت فرق ((سبيس إكس)) الصاروخ عمدًا في سماء تكساس، بعد 4 دقائق من إقلاع خاطئ شهد فشلًا في انفصال الصاروخ وتعطل محركات عدة.
وتسببت كرة النار في سحابة من الغبار سقطت على بلدة تبعد كيلومترات عدة.
لكنّ رئيس الشركة إيلون ماسك هنّأ رغم كل شيء فرقه، مبديًا الأمل في أن يسمح هذا الفشل باستخلاص العبر للمرات المقبلة.
لكن سرعان ما فُتح تحقيق من جانب الهيئة الناظمة، المتهمة هي الأخرى من جمعيات بعدم بذل جهود كافية لضمان حماية البيئة.
وأشارت الهيئة الأمريكية المنظمة للقطاع الجوي إلى أن تحقيق إدارة الطيران الفدرالية اكتمل، لكنّ استئناف الرحلات الجوية ليس وشيكًا في بوكا تشيكا، حيث مقر قاعدة ((سبيس إكس)) في تكساس.
ولفتت إدارة الطيران الفيدرالية إلى أنه ((يجب على سبيس إكس تنفيذ جميع الإجراءات التصحيحية التي تؤثر على السلامة، وتقديم طلب جديد لتصريح معدّل قبل أي إقلاع جديد لمركبة ستارشيب)).
وثمّة حاليًا صاروخ آخر من طراز ((ستارشيب)) على منصة الإطلاق، وهو جاهز للإقلاع، وفق صور نشرتها ((سبيس إكس)).
وقالت الشركة إن الاختبار الأول كان ((خطوة أساسية في تطوير قدرات أقوى نظام إطلاق على الإطلاق))، وقد ((مكّن من تعلم دروس كثيرة ساهمت بشكل مباشر في التغييرات الجارية)) على الصاروخ والهياكل الأرضية.

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