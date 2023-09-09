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جسم ذهبي غامض في قاع المحيط

9/9/2023 2:18:15 PM
(MENAFN- Al Watan) عثر مستكشفون أمريكيون لأعماق البحار على جسم ذهبي غريب ذي شكل نصف دائري في قاع المحيط بالقرب من ألاسكا، لم يتسنَ تحديد ماهيته وأثار فضول الباحثين.
ففي نهاية أغسطس، عثر روبوت يسيّر مِن بُعد ومزود بكاميرا وسط مجموعة صخور على عمق نحو 3300 متر على هذا الجسم المستدير ذي التوهج الذهبي والبالغ قطره قرابة عشرة سنتيمترات.
وأفادت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي التي تتولى إجراء هذه الأبحاث في مذكرة أن العلماء ((احتاروا في شأن تحديد ماهية هذا الجسم فيما كانت الكاميرات تكبّر صورته، وراوحت ترجيحاتهم الأولى بين احتمال كونه عبارة عن خطافات لإسفنجة نافقة، أو قطعة مرجان أو قشرة بيضة)).
ورفع فريق العلماء الجسم البحري المجهول النوع إلى السفينة على السطح. وتُظهر صورة في الهواء الطلق شيئًا مقببًا مترهلًا قليلًا ولامعًا، يمكن حمله باليد.
ونقل بيان للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي عن منسق البعثة سام كانديو قوله ((لا نزال غير قادرين على التعرف عليه، وكل ما نعرفه هو أن له أصلًا بيولوجيًا)).
وأضاف ((قد لا تتسنى لنا معرفة المزيد عنه قبل (إجراء تحاليل له) في ظروف مخبرية)).
ورأى أن هذا الاكتشاف في قاع المحيط الهادئ يذكّر أن المعرفة عن كوكب الأرض والمحيطات لا تزال محدودة.
وشدّد على أن الاستكشاف تحت الماء قد يتيح اكتشاف أنواع جديدة ربما تصلح أحيانًا للتوصل إلى علاجات طبية جديدة مثلًا.
وأفادت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن هدف بعثتها هذه قبالة الساحل الجنوبي لألاسكا يتمثل في ((وضع خرائط)) لهذه ((المناطق غير المستكشفة))، وفي ((استكشافها وتوصيفها)).

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