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Video Art بإسهامات معاصرة جديدة

9/9/2023 2:18:15 PM
(MENAFN- Al Watan) عدّدت أكاديمية سعودية متخصصة في التصاميم والفنون والرسم والتصوير، 6 إسهامات معاصرة جديدة لـ Video Art، حتى بات وسيلة للتعبير الفني في الفنون المعاصرة، ومتاحة للجميع حاليًا، ولا يزال يعيد ابتكار وتطوير نفسه من خلال الابتكارات التكنولوجية والاستخدامات الجديدة، لا يعتمد بالضرورة على الممثلين أو الحبكة أو الحوار، وأصبح أكثر سهولة وشعبية، ويعبر عن هواجس الإنسان المعاصرة وتطلعاته بلغة تعتمد على التقنيات الحديثة والتكنولوجيا وربط الفن التشكيلي مع الصوت والموسيقى والأداء.
غير سردي
قالت عضو هيئة التدريس في كلية التصاميم والفنون بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن حنان الأحمد، في محاضرة بدار نورة الموسى للفنون والثقافة المبدعة في الأحساء، إن Video Art، يتميز بأنه غير سردي، وقصير المدة، مما ساعده على الانتشار، موضحة أنه يستخدم للتعبير عن شعور وأحاسيس الإنسان، وطرح مشاكل وقضايا تهمه وتوجيه انتقاداته، علاوة على طرح خصوصيات الفنان أمام الجميع بشكل مبطن، ويجسد كل ما يختلج في نفسه من تناقضات وذكريات وأفكار، لافتة إلى أن الهدف منه، هو التأثير على المتفرج أو المتلقي بطريقة أو بأخرى، ولا تقدم الأفكار من خلاله بطريقة واضحة ومبسطة، وإنما في قالب يحتاج للتحليل والتفكير.
الفنون الحيوية
بينت الأحمد، أن Video Art، من مجالات الفنون الحيوية ذات الديناميكية الحركية من خلال فاعلية المشهد، ويخاطب المتلقي بطريقة تختلف عن الفنون الأخرى، وساعدت المعالجات التقنية في الإثارة والدهشة للمتلقي عبر شدة اللون وإضاءته وما له من دلالات نفسية وتعبيرية وجمالية، بالإضافة إلى أنه يعبر عن الثقافة والبيئة والمجتمع، والهوية الثقافية البصرية، ويمنح صورة إيجابية في تنمية الذائقة الفنية والحسية، وتشكيل فكره الفني والجمالي والثقافي.
ثقة الجمهور
ذكر مدير جمعية الثقافة والفنون في الدمام، يوسف الحربي، أن مبادرة Video Art هي تحدٍ ومراهنة على ثقة الجمهور، والمهتم والممارس لمثل هذه الفنون ودرجة وعيهم لأن فكرتها ليست واضحة، ولا مفسّرة، ولم تقدّم في ملتقيات خاصة من قبل، لذلك خطوة إقامة ملتقى كانت رهانًا ناجحًا، لاكتشاف مواهب سعودية مميّزة، وتجارب لها مقاييس عالمية، كان فيها تواصل مع تجارب عالمية، لذلك فكرة الملتقى مستمرة، وبدأت تنضج وتتسع دائرتها. الإسهامات المعاصرة
01 - إنجاز بعضها عن طريق الجمع بين أجناس مختلفة من الفنون البصرية كالعمارة، والتصميم، والنحت، والفن الإلكتروني، والفن الرقمي.
02 - ثورة الفيديو الرقمي وفرت مجالات واسعة لتطوير الفنون البصرية وخوض غمارها بحرية وسلاسة.
03 - إمكانية التحكم بالتكنولوجيا وقيادتها بدقة.
04 - سمح للكثير من الفنانين بإنجاز عروض تفاعلية، متنوعة ومختلفة الوسائل والوسائط.
05 - إنجاز عروض تفاعلية تعتمد على بيئة معالجة، دون كاميرا أو فيديو، وقادرة على التجاوب مع حركات المتلقين.
06 - أصبح الإنترنت من الوسائط المستخدمة والمتحكمة بالعروض.
فئات لـ Video Art
01 - لتوثيق المواقف سريعة الزوال.
02 - التسجيلات على أشرطة أحادية القناة.
03 - تركيبات الفيديو.
04 - منحوتات الفيديو.

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