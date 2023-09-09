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لغويون يكافحون لاكتشاف المحتوى المكتوب بالذكاء الاصطناعي

9/9/2023 2:18:15 PM
(MENAFN- Al Watan) بين ظهور برامج الدردشة الآلية مثل (ChatGPT)، وتقديم الأغاني التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى جوائز جرامي، واستشهاد الممثلين والكتاب البارزين في هوليوود بالاستخدام الليبرالي الأخير للأتمتة في الاستوديوهات الكبرى كشكوى كبرى، من الآمن أن نقول إن عام 2023 كان سنة الذكاء الاصطناعي، سواء كان ذلك مخيفًا أكثر من كونه مثيرًا، في حين ذكر باحثين من جامعة جنوب فلوريدا إن المحتوى المكتوب الناتج عن الذكاء الاصطناعي قد لا يمكن تمييزه بالفعل عن الكتابة البشرية.
جمع مؤلفو الدراسة خبراء لغويين في هذا المشروع، وعلى الرغم من دراسة أنماط اللغة بشكل احترافي، حتى هذه المجموعة من المتخصصين من أفضل المجلات اللغوية في العالم وجدت صعوبة في انتقاء المحتوى المكتوب بالذكاء الاصطناعي، وبشكل عام، لم يتمكنوا إلا من التمييز الصحيح بنسبة 39 %.
عينات كتابية
بالتعاون مع إليوت كاسال، الأستاذ المساعد في اللغويات التطبيقية في جامعة ممفيس، طلب ماثيو كيسلر، الباحث في جامعة جنوب فلوريدا، من مجموعة مكونة من 72 خبيرًا في اللغويات مراجعة سلسلة من ملخصات الأبحاث وتحديد ما كتبها البشر والتي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وبشكل أكثر تحديدًا، كان على كل خبير مشارك فحص أربع عينات كتابية، لم يتمكن أي خبير من تحديد الأربع بشكل صحيح، وأخطأ 13 % منهم جميعًا، بناءً على هذه النتائج، لم يكن أمام مؤلفي الدراسة خيار سوى استنتاج أن معظم الأساتذة المعاصرين لن يكونوا قادرين على التمييز بين كتابات الطالب والمحتوى الناتج عن نموذج لغة مدعوم بالذكاء الاصطناعي مثل (ChatGPT) يفترض الباحثون أنه قد يتعين تطوير البرمجيات في المستقبل القريب لمساعدة الأساتذة في تحديد المحتوى المكتوب بالذكاء الاصطناعي.

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