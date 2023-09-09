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السعودية تعلن إنشاء ممر اقتصادي يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا

9/9/2023 2:18:14 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم لمشروع اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. وأضاف على هامش كلمته بـ((قمة العشرين)) في نيودلهي، إن المشروع الاقتصادي سيسهم بتطوير البنى التحتية التي تشمل سككاً حديدية، وسيربط موانئ الشرق الأوسط وأوروبا والهند. وقال ولي العهد، إن الممر الاقتصادي سيوفر فرص عمل طويلة الأمد، موضحا: ((الممر الاقتصادي سيزيد التبادل التجاري بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا)).
وبين أن الممر الاقتصادي سيسهم في ضمان أمن الطاقة العالمي، وسيعمل على مد خطوط أنابيب لتصدير الكهرباء والهيدروجين.
وتابع: ((الممر الاقتصادي سيزيد التبادل التجاري بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا)).
وقال: ولتحقيق ما اتفقنا عليه في هذه المذكرة، يتطلب الاستمرار في الجهود التي بذلناها، والبدء الفوري لتطوير الآليات اللازمة لتنفيذها، وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه.
وفي ختام كلمته، أعرب الأمير محمد بن سلمان عن تطلعه لأن يتم إيجاد فرص التكامل بين هذه المبادرات ومشروع الممر الاقتصادي ((الذي يعلن عنه في اجتماعنا هذا، كما أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من عمل معنا للوصول إلى هذه الخطوات التأسيسية في سبيل إنشاء هذا الممر الاقتصادي المهم)).
وكان ولي العهد، قد وصل صباح أمس، إلى مقر انعقاد اجتماعات قمة العشرين في نيودلهي، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

مذكرة تفاهم سعودية أمريكية
وأعلنت حكومتا المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أنه تم في يوم 8 سبتمبر 2023 توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين. وتحدد مذكرة التفاهم الثنائية أطر التعاون بين البلدين لوضع بروتوكولٍ يسهم في تأسيس ممرات عبور خضراء عابرةٍ للقارات، من خلال موقع المملكة الذي يربط قارتي آسيا بأوروبا.
ويهدف هذا المشروع إلى تيسير عملية نقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف عبر كابلات وخطوط انابيب وكذلك إنشاء خطوط للسكك الحديدية.

كما يهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز أمن الطاقة، ودعم جهود تطوير الطاقة النظيفة، إضافة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي عبر الربط والنقل الرقمي للبيانات من خلال كابلات الألياف البصرية، وتعزيز التبادل التجاري وزيادة مرور البضائع من خلال ربط السكك الحديدية والموانئ.
وترحب المملكة بالدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية لدعم وتسهيل التفاوض لتأسيس وتنفيذ هذا البروتوكول ليشمل الدول المعنية بممرات العبور الخضراء.
مشروع بقدرات كبيرة
وقال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر إن هذا المشروع ((أتى نتيجة جهود دبلوماسية هادئة وثنائية وفي إطار متعدد الأطراف أيضا)). وأضاف أن المشروع ((له قدرات كبيرة لكن لا نعرف كم سيستغرق من الوقت)) ليتبلور.
وقد يكون الاتفاق على مناقشة هذا المشروع إحدى النتائج الملموسة لقمة مجموعة العشرين، فيما قادة هذه البلدان منقسمون حول الغزو الروسي لأوكرانيا ويواجهون معضلة بشأن الاتفاق على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
موقع إستراتيجي
وتتمتع السعودية بموقع إستراتيجي، حيث تقع عند مفترق طرق بين ثلاث قارات، وهي مركز عبور رئيسي للتجارة والأعمال. ويسهم نفوذها المتنامي في الاقتصاد العالمي عبر تنويع اقتصادها وزيادة اندماجها مع اقتصادات العالم، مما يجعلها صوتاً مهماً في مناقشات مجموعة ((العشرين))، الأمر الذي يمكّنها من لعب دور في تشكيل جدول الأعمال الاقتصادي العالمي.
وأسهمت بشكل كبير خلال الفترة الماضية في إيجاد حلول واسعة لبعض أكثر تحديات العالم إلحاحاً، وعملت خلال الفترة الماضية في إيجاد الحلول المتنوعة للكثير من القضايا والتحديات العالمية.
تفاصيل الممر الاقتصادي
- يسهم في تطوير وتأهيل البنى التحتية من سكك حديدية وموانئ.
- زيادة مرور السلع والخدمات.
- تعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية.
- مد خطوط الأنابيب لتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين.
- تعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي.
- كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة للحدود.

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