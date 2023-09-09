وأكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع تطوير الهوية البصرية على الطريق الدائري الذي يستهدف إحداث نقلة حضارية بالمنطقة، تزامناً مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعدُ حدثاً ضخماً سيجذب دائرة الضوء عالمياً.

وأضاف مدبولي أن ذلك يأتي ضمن خطة الدولة لتحسين الرؤية البصرية وإبراز العناصر الجمالية لمحيط المتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليه.

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول موقف تنفيذ مشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري، موضحاً أنه يتم بتكامل جهود فريق عمل مشترك من كليتي الهندسة بجامعتي القاهرة وعين شمس، لوضع تصور حضاري على أساس علمي، والذي يستهدف الطريق الدائري لكونه أحد الطرق الرئيسية للوصول للمتحف المصري الكبير.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري، يتم وفق رؤية عامة تتضمن تقسيم الطريق إلى قطاعات، والعمل على توحيد لون الدهانات للمباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة، مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارات واللوحات الاعلانية، وشاشات العرض وتوزيعها بشكل مميز ومدروس وموحد، يعكس الحضارة المصرية، وربط محطات الـ BRT، ومواقف الميكروبصات، بهذه الهوية المميزة.

من جانبه، استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، آخر تطورات الأعمال التي تم إنجازها ضمن هذا المشروع، في القطاعات الخاصة بكل من محافظتي القاهرة والجيزة، في مختلف الاتجاهات المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، وذلك فيما يتعلق بواجهات المباني، وتوزيع الألوان، وتنفيذ أعمال الزراعات، والإنارات، واللوحات الإعلانية، وغيرها من مكونات هذا المشروع الحضاري المهم.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى تكاتف جهود الأجهزة التنفيذية والمعنية لتنفيذ دهانات العقارات ورفع كفاءة واجهاتها، والتي تقع على الطريق الدائري بالقطاعات المستهدفة، ضمن خطة تطوير الصورة البصرية لهذا الطريق باتجاه المتحف المصرى الكبير.

كما استمع رئيس الوزراء الى شرح تفصيلي حول تصور تطوير الهوية البصرية بمحافظة القاهرة والذي نفذته جامعة عين شمس، وكذا التصور الخاص بمحافظة الجيزة الذي نفذته جامعة القاهرة، حيث شاهد عدة نماذج للدهانات ومكونات الهوية البصرية التي سيتم تنفيذها على الطريق الدائري، وأبدى عليها عدة ملاحظات، وشاهد جانباً من الأعمال المنفذة لدهان واجهات العقارات على الطريق الدائري، والتي اكتسى عدد منها بشعار الهوية البصرية لكل محافظة، موجهاً بسرعة استكمال تنفيذ المشروع، بالجودة المطلوبة.