((إيسترن كومباني)).. الحصان الرابح

((إيسترن كومباني)).. الحصان الرابح
التاريخ
9/9/2023 2:18:03 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
شهد هيكل ملكية الشرقية للدخان-إيسترن كومباني دخول مساهم جديد وهي شركة ((جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة)) بعدما استحوذت على 30% من إجمالى أسهم الأولى بمبلغ 625 مليون دولار بما يعادل 19.4 مليار جنيه.
وسيوفر المشتري مبلغ 150 مليون دولار لاستيراد احتياجات الشركة من مواد التبغ لعدة أشهر، وفقًا لتصريحات هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة في وقت سابق لـ((البورصة)).
وبعد أيام قليلة من صفقة الاستحواذ أعلنت الشركة عن صافي أرباحها المجمعة لتسجل رقمًا تاريخيًا قدره 7.7 مليار جنيه تقريباً عن العام المالي المنتهي في يونيو 2023، بزيادة نسبتها 90% على أساس سنوي مقارنة بـ 4 مليارات جنيه تم تحقيقها في العام المالي الأسبق، بالإضافة إلى توزيعات نقدية سخية حيث اقترحت الشركة توزيعات أرباح بقيمة 3.75 جنيه على المساهمين عن أرباح العام المالي الماضي.
قالت شركة إتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات، إن صافي ربح شركة الشرقية للدخان“إيسترن كومباني” فاقت توقعاتها بنسبة 31% على الرغم من تراجع النشاط التشغيلي بأقل من المتوقع.
وأشارت إلى أن التوزيع النقدي المقترح للعام المالي الجارى يقدم عائدًا بعد خصم الضريبة بنسبة 16% تقريبًا على سعر إغلاق يوم الاثنين الماضي البالغ 21.7 جنيه للسهم.
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