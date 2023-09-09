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((إيسترن كومباني)).. الحصان الرابح

9/9/2023 2:18:03 PM
(MENAFN- Al-BoNews) شهد هيكل ملكية الشرقية للدخان-إيسترن كومباني دخول مساهم جديد وهي شركة ((جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة)) بعدما استحوذت على 30% من إجمالى أسهم الأولى بمبلغ 625 مليون دولار بما يعادل 19.4 مليار جنيه.

وسيوفر المشتري مبلغ 150 مليون دولار لاستيراد احتياجات الشركة من مواد التبغ لعدة أشهر، وفقًا لتصريحات هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة في وقت سابق لـ((البورصة)).

وبعد أيام قليلة من صفقة الاستحواذ أعلنت الشركة عن صافي أرباحها المجمعة لتسجل رقمًا تاريخيًا قدره 7.7 مليار جنيه تقريباً عن العام المالي المنتهي في يونيو 2023، بزيادة نسبتها 90% على أساس سنوي مقارنة بـ 4 مليارات جنيه تم تحقيقها في العام المالي الأسبق، بالإضافة إلى توزيعات نقدية سخية حيث اقترحت الشركة توزيعات أرباح بقيمة 3.75 جنيه على المساهمين عن أرباح العام المالي الماضي.

قالت شركة إتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات، إن صافي ربح شركة الشرقية للدخان“إيسترن كومباني” فاقت توقعاتها بنسبة 31% على الرغم من تراجع النشاط التشغيلي بأقل من المتوقع.

وأشارت إلى أن التوزيع النقدي المقترح للعام المالي الجارى يقدم عائدًا بعد خصم الضريبة بنسبة 16% تقريبًا على سعر إغلاق يوم الاثنين الماضي البالغ 21.7 جنيه للسهم.

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