تشارك وزارة الاستثمار السعودية تحت مظلة“استثمر في السعودية” في معرض سيتي سكيب العالمي الذي ينطلق غدا بالرياض ويستمر أربعة أيام، وسط مشاركة من كبرى الشركات العالمية والمحلية، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية النوعية في القطاع العقاري والتنمية الحضرية وسلاسل القيم الداعمة للقطاع ومواكبة التطورات المستقبلية في القطاع.

وتستعرض الوزارة من خلال مشاركتها التسهيلات والخدمات التي تقدمها للمستثمرين بما يعكس التوجه الطموح نحو الانفتاح الاقتصادي لجذب وتطوير الاستثمارات وتسهيل وصول الباحثين عن فرص استثمارية نوعية في السعودية، إضافةً إلى توطيد علاقاتها مع المستثمرين الحاليين والمحتملين في القطاع، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

ويقدم القطاع فرصًا استثمارية نوعية للمستثمرين من خلال منصة“استثمر في السعودية” التي بلغت أكثر من 60 فرصة استثمارية بقيمة تقديرية تتجاوز 155 مليار ريال سعودي وتدعم تلك الفرص مستهدفات رؤية المملكة 2030 في زيادة مساهمة القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في الاقتصاد السعودية والإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تستهدف 4ر12 ترليون ريال تراكمي إلى عام 2030.

كما تسلط الوزارة الضوء على الفرص الاستثمارية النوعية للقطاعات التنافسية في مختلف مناطق السعودية والخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز استدامة الاستثمار في القطاع، بما يتيح للمستثمرين التعرف على المزيد من فرص عقد الشراكات مع المستثمرين المحليين، وفرص الاستثمارات المتاحة.

يذكر أن معرض سيتي سكيب العالمي يمثل فعالية عالمية لاستعراض مستجدات التطور والاستثمار العقاري عالمياً، ويضم أصحاب الرؤى من حول العالم وفرصة لالتقاء خبراء القطاع والمستثمرين والاستشاريين والمهتمين، لمناقشة ومتابعة آخر تطورات القطاع العقاري، وإقامة شراكات جديدة على المستوى المحلي، والإقليمي، والعالمي.





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