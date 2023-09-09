وزارة الاستثمار السعودية تشارك في معرض“سيتي سكيب العالمي 2023”
التاريخ
9/9/2023 2:18:03 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
تشارك وزارة الاستثمار السعودية تحت مظلة“استثمر في السعودية” في معرض سيتي سكيب العالمي الذي ينطلق غدا بالرياض ويستمر أربعة أيام، وسط مشاركة من كبرى الشركات العالمية والمحلية، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية النوعية في القطاع العقاري والتنمية الحضرية وسلاسل القيم الداعمة للقطاع ومواكبة التطورات المستقبلية في القطاع.
وتستعرض الوزارة من خلال مشاركتها التسهيلات والخدمات التي تقدمها للمستثمرين بما يعكس التوجه الطموح نحو الانفتاح الاقتصادي لجذب وتطوير الاستثمارات وتسهيل وصول الباحثين عن فرص استثمارية نوعية في السعودية، إضافةً إلى توطيد علاقاتها مع المستثمرين الحاليين والمحتملين في القطاع، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.
ويقدم القطاع فرصًا استثمارية نوعية للمستثمرين من خلال منصة“استثمر في السعودية” التي بلغت أكثر من 60 فرصة استثمارية بقيمة تقديرية تتجاوز 155 مليار ريال سعودي وتدعم تلك الفرص مستهدفات رؤية المملكة 2030 في زيادة مساهمة القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في الاقتصاد السعودية والإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تستهدف 4ر12 ترليون ريال تراكمي إلى عام 2030.
كما تسلط الوزارة الضوء على الفرص الاستثمارية النوعية للقطاعات التنافسية في مختلف مناطق السعودية والخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز استدامة الاستثمار في القطاع، بما يتيح للمستثمرين التعرف على المزيد من فرص عقد الشراكات مع المستثمرين المحليين، وفرص الاستثمارات المتاحة.
يذكر أن معرض سيتي سكيب العالمي يمثل فعالية عالمية لاستعراض مستجدات التطور والاستثمار العقاري عالمياً، ويضم أصحاب الرؤى من حول العالم وفرصة لالتقاء خبراء القطاع والمستثمرين والاستشاريين والمهتمين، لمناقشة ومتابعة آخر تطورات القطاع العقاري، وإقامة شراكات جديدة على المستوى المحلي، والإقليمي، والعالمي.
أ ش أ
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