رجل الأعمال الإماراتى خلف الحبتور يدشن مركزًا للأبحاث فى القاهرة
التاريخ
9/9/2023 2:18:03 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قام رجل الأعمال الإماراتى خلف الحبتور بتدشين مركز ((الحبتور للأبحاث)) فى القاهرة.
ويضم المركز مجموعة من الشباب المصرى والعربى ممن يمتلكون مهارات وكفاءات بحثية واعدة وكبيرة.
وقال خلف الحبتور:“سيتم وضع مُخرجات المركز على طاولة صُناع ومُتخدى القرار العرب، ليُساهم كُمدخل إضافى ضمن ما يمتلكه قادة الوطن العربى من مُدخلات قيمة فى عملية صناعة القرار، لكن بعيون شابة ومن المُجتمع المدنى غير الهادف للربح، بما يُعظم من حيادية المُخرجات ويجنب التحيزات”.
وأضاف خلف الحبتور، أن الهدف الأساسى من تدشين المركز فى مصر هو وضع الرؤى التى تفيد صناع القرار، خاصة وأن مصر تتمتع بكوادر قوية.
وأوضح، أن هناك تحديات ونقص فى مراكز الفكر فى الوطن العربى، رغم تعدد المراكز المُتميزة، ومن أهم التحديات محدودية التمويل، ونقص التعاون الدولى، ونقص التقنيات والبيانات، وعدم توافر الكوادر البحثية الكافية.
وتابع خلف الحبتور:“إذا نظرنا إلى العالم من حولنا سنجد أن العديد من الدول تعتمد بشكل كبير على الدراسات الاستراتيجية والأبحاث عند اتخاذ قراراتها، ما دفع خُطاها فى اتجاهات التقدم التكُنولوجى والتعليم والقُدرة على تحقيق التنمية المُستدامة”.
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