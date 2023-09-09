ويضم المركز مجموعة من الشباب المصرى والعربى ممن يمتلكون مهارات وكفاءات بحثية واعدة وكبيرة.

وقال خلف الحبتور:“سيتم وضع مُخرجات المركز على طاولة صُناع ومُتخدى القرار العرب، ليُساهم كُمدخل إضافى ضمن ما يمتلكه قادة الوطن العربى من مُدخلات قيمة فى عملية صناعة القرار، لكن بعيون شابة ومن المُجتمع المدنى غير الهادف للربح، بما يُعظم من حيادية المُخرجات ويجنب التحيزات”.

وأضاف خلف الحبتور، أن الهدف الأساسى من تدشين المركز فى مصر هو وضع الرؤى التى تفيد صناع القرار، خاصة وأن مصر تتمتع بكوادر قوية.

وأوضح، أن هناك تحديات ونقص فى مراكز الفكر فى الوطن العربى، رغم تعدد المراكز المُتميزة، ومن أهم التحديات محدودية التمويل، ونقص التعاون الدولى، ونقص التقنيات والبيانات، وعدم توافر الكوادر البحثية الكافية.

وتابع خلف الحبتور:“إذا نظرنا إلى العالم من حولنا سنجد أن العديد من الدول تعتمد بشكل كبير على الدراسات الاستراتيجية والأبحاث عند اتخاذ قراراتها، ما دفع خُطاها فى اتجاهات التقدم التكُنولوجى والتعليم والقُدرة على تحقيق التنمية المُستدامة”.