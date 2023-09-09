ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة عملاقة تحمل 100 ألف طن قمح

وقال المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع – في بيان- إن السفينة تحمل علم بنما ويصل طولها إلى 250 مترا بعرض 44.04 متر وبغاطس يصل إلى حوالي 14 مترا بحمولة 100 ألف طن قمح تقريبا.

وقامت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية باتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية اللازمة لرسو السفينة وتفريغ حمولتها، حيث تم دراسة تخطيط التراكي وتحديد الأرصفة التي تسمح باستقبال هذه النوعية من السفن ذات الغواطس الكبيرة.

و وجه بحري نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إدارات الحركة والخدمات البحرية بالعمل على تيسيير تراكي السفينة العملاقة“SABAEK” وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة أطقم الأرشاد والوحدات البحرية بأعلى قدر من الاحترافية والكفاءة واللذين قاموا باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تأمين ملاحة السفينة منذ وصولها إلى نطاق الميناء مرورا بالممر الملاحي ووصولا إلى تراكيها ورباطها والذي تم ليلاً على الرصيف المخصص لاسيما، والتي تعد أكبر سفينة غلال يتم استقبالها في ميناء الإسكندرية.

كما وجه بالمتابعة والمراقبة من خلال المنظومات المتقدمة الفنية ببرج الإرشاد، موجها الإداراة المركزية لميناء الدخيلة بالإشراف الكامل على كافة العمليات ذات الصلة بتفريغ السفينة بميناء الدخيلة وتذليل كافة العقبات مع التزام الشركة المفرغة باستخدام أحدث المعدات ذات الكفاءة وكذا الالتزام بالمعدلات المعيارية للتفريغ بالتعاون مع إدارات حركة البضائع والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية والبيئة فضلا عن المتابعة المستمرة من مركز عمليات الهيئة.





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