ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة عملاقة تحمل 100 ألف طن قمح

ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة عملاقة تحمل 100 ألف طن قمح
التاريخ
9/9/2023 2:18:03 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
استقبل ميناء الإسكندرية سفينة النقل العملاقة“SABAEK” على رصيف 92 بميناء الدخيلة اليوم ويجرى حاليا العمل على تفريغ حمولتها.
وقال المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع – في بيان- إن السفينة تحمل علم بنما ويصل طولها إلى 250 مترا بعرض 44.04 متر وبغاطس يصل إلى حوالي 14 مترا بحمولة 100 ألف طن قمح تقريبا.
وقامت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية باتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية اللازمة لرسو السفينة وتفريغ حمولتها، حيث تم دراسة تخطيط التراكي وتحديد الأرصفة التي تسمح باستقبال هذه النوعية من السفن ذات الغواطس الكبيرة.
و وجه بحري نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إدارات الحركة والخدمات البحرية بالعمل على تيسيير تراكي السفينة العملاقة“SABAEK” وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة أطقم الأرشاد والوحدات البحرية بأعلى قدر من الاحترافية والكفاءة واللذين قاموا باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تأمين ملاحة السفينة منذ وصولها إلى نطاق الميناء مرورا بالممر الملاحي ووصولا إلى تراكيها ورباطها والذي تم ليلاً على الرصيف المخصص لاسيما، والتي تعد أكبر سفينة غلال يتم استقبالها في ميناء الإسكندرية.
كما وجه بالمتابعة والمراقبة من خلال المنظومات المتقدمة الفنية ببرج الإرشاد، موجها الإداراة المركزية لميناء الدخيلة بالإشراف الكامل على كافة العمليات ذات الصلة بتفريغ السفينة بميناء الدخيلة وتذليل كافة العقبات مع التزام الشركة المفرغة باستخدام أحدث المعدات ذات الكفاءة وكذا الالتزام بالمعدلات المعيارية للتفريغ بالتعاون مع إدارات حركة البضائع والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية والبيئة فضلا عن المتابعة المستمرة من مركز عمليات الهيئة.
أ ش أ
MENAFN09092023000202011048ID1107037791
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.