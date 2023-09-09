البورصة المصرية تبدأ خطوات تطوير نظام التداول

قال مصدر مسئول بالبورصة المصرية، إنها بدأت خطوات جادة في تطوير نظام التداول الحالي، وتفاضل حاليًا بين عدة أنظمة للتطوير بغرض إضافة تقنيات تستطيع المواكبة في ظل المنافسة الإقليمية.

وقال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية عقب توليه إدارة البورصة، إن أولويات العمل في المرحلة المقبلة ستكون لتطوير نظام التداول الحالي الذي بدأ العمل به عام 2008 وأصبح يحتاج لتطوير شامل حرصًا على توفير أفضل آليات وتقنيات نظم التداول بما يتناسب مع ظروف المنافسة الإقليمية.

وحقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية قمة غير مسبوقة بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي ليغلق عند 19467 نقطة، ويمثل نسبة ارتفاع قدرها 126.3% مقارنة بأقل مستوى له في جلسة 6 يوليو 2022 حيث سجل حينها 8600 نقطة، كما حقق نسبة ارتفاع سنوي قدرها 32.7% منذ بداية العام وحتى نهاية الجلسة وهي أعلى نسبة ارتفاع سنوي منذ عام 2016.

وقفز رأس المال السوقي لأعلى مستوى له منذ نشأة البورصة المصرية متخطياً 1.3 تريليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 35.3% مقارنة بديسمبر 2022، وبنسبة زيادة 115.6% مقارنة بديسمبر عام 2016.

وتعكس الأرقام الثقة المتزايدة للمستثمرين بجميع فئاتهم في سوق الأوراق المالية المصري، كما تظهر حجم العمل الكبير الذي قامت به البورصة المصرية في الفترة الأخيرة بالتعاون والتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية وجميع الأطراف المعنية لتعزيز كفاءة السوق.