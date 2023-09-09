البورصة المصرية تبدأ خطوات تطوير نظام التداول

البورصة المصرية تبدأ خطوات تطوير نظام التداول
التاريخ
9/9/2023 2:18:02 PM
(MENAFN- Al-BoNews) الشيخ: النظام الحالي بدأ العمل به منذ 2008
قال مصدر مسئول بالبورصة المصرية، إنها بدأت خطوات جادة في تطوير نظام التداول الحالي، وتفاضل حاليًا بين عدة أنظمة للتطوير بغرض إضافة تقنيات تستطيع المواكبة في ظل المنافسة الإقليمية.
وقال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية عقب توليه إدارة البورصة، إن أولويات العمل في المرحلة المقبلة ستكون لتطوير نظام التداول الحالي الذي بدأ العمل به عام 2008 وأصبح يحتاج لتطوير شامل حرصًا على توفير أفضل آليات وتقنيات نظم التداول بما يتناسب مع ظروف المنافسة الإقليمية.
وحقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية قمة غير مسبوقة بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي ليغلق عند 19467 نقطة، ويمثل نسبة ارتفاع قدرها 126.3% مقارنة بأقل مستوى له في جلسة 6 يوليو 2022 حيث سجل حينها 8600 نقطة، كما حقق نسبة ارتفاع سنوي قدرها 32.7% منذ بداية العام وحتى نهاية الجلسة وهي أعلى نسبة ارتفاع سنوي منذ عام 2016.
وقفز رأس المال السوقي لأعلى مستوى له منذ نشأة البورصة المصرية متخطياً 1.3 تريليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 35.3% مقارنة بديسمبر 2022، وبنسبة زيادة 115.6% مقارنة بديسمبر عام 2016.
وتعكس الأرقام الثقة المتزايدة للمستثمرين بجميع فئاتهم في سوق الأوراق المالية المصري، كما تظهر حجم العمل الكبير الذي قامت به البورصة المصرية في الفترة الأخيرة بالتعاون والتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية وجميع الأطراف المعنية لتعزيز كفاءة السوق.
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