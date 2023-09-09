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الرئيس الأمريكي يعلن خطط بناء ممر اقتصادي جديد يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا

9/9/2023 2:18:02 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، إطلاق خطط جديدة بشأن إنشاء ممر اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

ووقع بايدن مع زعماء الهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم تحدد المشروع الجديد، حسبما ذكرت شبكة“سي إن إن” الأمريكية اليوم السبت.

وكشف بايدن – خلال اجتماع قمة مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي – عن إصلاحات واستثمارات جديدة في البنك الدولي، بإمكانها أن تضخ مئات المليارات من الدولارات في هيئة منح وقروض للدول النامية.

كما قال بايدن إنه كان ليرحب بحضور نظيره الصيني، شي جين بينج، في حال مشاركته في القمة، غير أنه أكد أن النتائج الإيجابية لا تزال ممكنة.

وأشادت الولايات المتحدة ببيان قمة مجموعة العشرين، حيث وصفه مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، بـ“العلامة البارزة لرئاسة الهند للقمة وتصويت بالثقة في قدرة مجموعة العشرين على الاجتماع معا لمعالجة مجموعة من القضايا الملحة”.

وأوضح سوليفان أن البيان يتضمن“مجموعة من الفقرات المتتابعة بشأن الحرب في أوكرانيا، ومن وجهة نظرنا، فإن البيان قام بعمل جيد للغاية في الدفاع عن المبدأ الذي يؤكد أنه ليس بإمكان الدول استخدام القوة سعيا للاستيلاء على الأراضي”.


أ ش أ

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