%29.8 نموًا فى واردات مصر من السيارات ((الملاكى)).. للشهر الثانى على التوالى
التاريخ
9/9/2023 2:18:02 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إنَّ واردات السيارات الملاكى تامة الصنع وقعت ضمن قائمة السلع الأكثر ارتفاعاً بقائمة الواردات المصرية لشهر يونيو 2023؛ حيث تم استيراد سيارات بقيمة 129.4 مليون دولار، مقابل 99.7 مليون دولار الفترة نفسها من العام الماضى 2022، بارتفاع بلغت نسبته 29.8%.
ورصد تقرير ((الإحصاء))، تراجع واردات قطع غيار السيارات بنسبة 49.5% خلال يوينو الماضى، مقارنة بالفترة نفسها من 2022، حيث بلغت قيمتها نحو 31.2 مليون دولار، مقابل 61.8 مليون دولار خلال شهر يوينو 2022 بفارق 31.6 مليون دولار.
وذكر الجهاز، أن الواردات المصرية إجمالاً لشهر يوينو الماضى من العام الجارى، انخفضت بشكل عام مسجلة 5.23 مليار دولار، مقابل 8.45 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام 2022، بانخفاض قدره 38.1%.
وتراجعت واردات سيارات نقل البضائع بنسبة 56.1%؛ حيث شهد يونيو استيراد ما قيمته 12.4 مليون دولار، مقابل 28.3 مليون دولار خلال شهر يونيو 2022، بانخفاض بلغت قيمته نحو 15.8 مليون دولار.
وسجلت واردات الإطارات الخارجية والأنابيب الداخلية لوسائل النقل، انخفاضاً بنسبة بلغت نحو 20.4%، لتصل إلى 26 مليون دولار، مقابل 32.7 مليون دولار بانخفاض بلغت قيمته نحو 6.7 مليون دولار عن فترة المقارنة.
وانخفضت واردات ((الجرارات)) وحدات كاملة بنسبة بلغت نحو 66.6%، لتصل إلى 4 ملايين دولار خلال شهر يونيو الماضى، مقابل 16.3 مليون دولار خلال شهر يونيو 2022، بانخفاض 12.3 مليون دولار.
وفى نفس السياق، شهدت مبيعات سوق السيارات، خلال أول 7 شهور من العام الحالى، تراجعًا بنسبة 68%، مسجلة نحو 43.1 ألف سيارة مقارنة بنحو 135 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وكشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات السيارات“أميك”، عن تراجع مبيعات السيارات ((الملاكى)) بنسبة بلغت نحو 69% مسجلة نحو 31.8 ألف سيارة فى أول 7 شهور من العام الحالى، مقابل 101.5 ألف سيارة العام الماضى على أساس سنوى.
كما شهدت مبيعات الأتوبيسات تراجعًا إلى 4.5 ألف أتوبيس مقابل 10.3 ألف أتوبيس خلال 2022، وبنسبة انخفاض قدرها 56.1%، وتراجعت مبيعات الشاحنات لتسجل نحو 6.7 ألف شاحنة مقارنة بـ 23.2 ألف وحدة فى فترة المقارنة بانخفاض نسبته 23.2%.
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