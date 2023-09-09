ورصد تقرير ((الإحصاء))، تراجع واردات قطع غيار السيارات بنسبة 49.5% خلال يوينو الماضى، مقارنة بالفترة نفسها من 2022، حيث بلغت قيمتها نحو 31.2 مليون دولار، مقابل 61.8 مليون دولار خلال شهر يوينو 2022 بفارق 31.6 مليون دولار.

وذكر الجهاز، أن الواردات المصرية إجمالاً لشهر يوينو الماضى من العام الجارى، انخفضت بشكل عام مسجلة 5.23 مليار دولار، مقابل 8.45 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام 2022، بانخفاض قدره 38.1%.

وتراجعت واردات سيارات نقل البضائع بنسبة 56.1%؛ حيث شهد يونيو استيراد ما قيمته 12.4 مليون دولار، مقابل 28.3 مليون دولار خلال شهر يونيو 2022، بانخفاض بلغت قيمته نحو 15.8 مليون دولار.

وسجلت واردات الإطارات الخارجية والأنابيب الداخلية لوسائل النقل، انخفاضاً بنسبة بلغت نحو 20.4%، لتصل إلى 26 مليون دولار، مقابل 32.7 مليون دولار بانخفاض بلغت قيمته نحو 6.7 مليون دولار عن فترة المقارنة.

وانخفضت واردات ((الجرارات)) وحدات كاملة بنسبة بلغت نحو 66.6%، لتصل إلى 4 ملايين دولار خلال شهر يونيو الماضى، مقابل 16.3 مليون دولار خلال شهر يونيو 2022، بانخفاض 12.3 مليون دولار.

وفى نفس السياق، شهدت مبيعات سوق السيارات، خلال أول 7 شهور من العام الحالى، تراجعًا بنسبة 68%، مسجلة نحو 43.1 ألف سيارة مقارنة بنحو 135 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وكشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات السيارات“أميك”، عن تراجع مبيعات السيارات ((الملاكى)) بنسبة بلغت نحو 69% مسجلة نحو 31.8 ألف سيارة فى أول 7 شهور من العام الحالى، مقابل 101.5 ألف سيارة العام الماضى على أساس سنوى.

كما شهدت مبيعات الأتوبيسات تراجعًا إلى 4.5 ألف أتوبيس مقابل 10.3 ألف أتوبيس خلال 2022، وبنسبة انخفاض قدرها 56.1%، وتراجعت مبيعات الشاحنات لتسجل نحو 6.7 ألف شاحنة مقارنة بـ 23.2 ألف وحدة فى فترة المقارنة بانخفاض نسبته 23.2%.