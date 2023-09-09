وتتمثل المشاريع الرئيسية التي تمت الموافقة عليها – خلال اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين للبنك في جدة بالمملكة العربية السعودية – مساهمة“الإسلامي للتنمية” بمبلغ 182.26 مليون يورو لجمهورية كوت ديفوار و40.25 مليون يورو لجمهورية السنغال لتحسين النقل في المنطقة، ومبلغ 40 مليون دولار و48.05 مليون يورو لتمويل مشروعين يتعلقان بتحسين قطاعات المياه والصرف الصحي والصحة في جمهورية غينيا؛ ومبلغ 46.57 مليون يورو لجمهورية موريتانيا الإسلامية، و19.8 مليون دولار أمريكي لجمهورية موزمبيق لتعزيز التعليم الجيد في تلك البلدان.

وبالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على تقديم مبلغ 200 مليون دولار لمملكة البحرين و61.9 مليون يورو لجمهورية نيجيريا الاتحادية لتعزيز نقل الكهرباء والابتكار في قطاعي الطاقة وتكنولوجيا المعلومات، و128.17 مليون يورو لجمهورية توجو لتعزيز الهياكل البيئية و1.5 مليون دولار لجمهورية السودان لدعم الأشخاص الأكثر ضعفاً المتأثرين بالنزاع في السودان، ومساهمة بقيمة 5.46 دولار من البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية للحد من انعدام الأمن الغذائي في الدول الأعضاء المتضررة من أوضاع الهشاشة والصراعات من خلال برنامج التضامن للاستجابة للأمن الغذائي.

وأعرب الدكتور محمد الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية عن تفاؤله بأن المشاريع المعتمدة في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والتعليم والصحة والنقل ستعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية، والتصدي للتحديات الاقتصادية التي يواجهها السكان في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وخاصة تلك الموجودة في المجتمعات الضعيفة، وستعمل أيضًا على تسريع الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال إن البنك قام بتدخل طارئ لدعم الأشخاص الأكثر ضعفاً والمتضررين من الصراع في السودان.

وأضاف“ستوفر مساهمات البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية استجابة طارئة متعددة القطاعات والدعم المنقذ للحياة لحوالي 125 ألف شخص تضرروا من اندلاع الصراع المفاجئ في السودان.”

ويوجه تمويل هذه المشاريع نحو المساهمة في أجندة التنمية وتحسين الظروف المعيشية للسكان في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، بما يتماشى مع هدف دعم الدول الأعضاء في سعيها لتحقيق الرخاء، والقدرة على الصمود، خاصة في هذه الأوقات الصعبة.

ووصف الجاسر المشاريع التي وافق عليها المجلس، خاصة في مجال تعزيز التعليم وتحسين قطاعات الصحة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، بأنها تحويلية، وقال إنها ستؤثر بشكل كبير على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.





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