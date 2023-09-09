هل تهتم الصين بمعاناة اقتصادها من الركود؟





بلغ ركود اقتصاد الصين مرحلة جديدة من نوعها، مع صدور بيانات يوليو الاقتصادية الشهر الماضي، والتي أظهرت تراجع أسعار المستهلك بنسبة 0.3% عن العام السابق، ما أثار المخاوف من بدء ترسيخ ضعف الطلب للتوقعات الانكماشية.

لم يكن من المفترض أن يسير الأمر على هذا النحو، لكن تعافي الصين الذي طال انتظاره في مرحلة ما بعد كوفيد بدأ يتعثر. وفقد المستثمرون الأجانب ثقتهم بعد استيعاب عدد كبير من تقارير الوساطة المالية المتفائلة التي وعدت بتحسن أرباح الشركات التي تلبي الطلب الصيني على جميع أنواع السلع والخدمات.

ولا شك أنه من الصعب لومهم، خصوصا أن السياسات التي تبنتها بكين لن تؤدي إلا لتفاقم المشاكل الاقتصادية في البلاد بدلاً من تحفيز الانتعاش الاقتصادي، حسبما نقلته مجلة“نيكاي آسيان ريفيو” اليابانية.

تعاني الصين من نقص طلب الأسر التي صُدمت من تفشي الوباء وسوق العقارات المضطرب.

يذكر أن قطاع العقارات يمثل 30% من الناتج المحلي الإجمالي و70% من ثروة أولئك المحظوظين الذين يمتلكون منازلهم الخاصة.

ومع ذلك، فإن جميع الحلول التي طرحتها بكين تركز على جانب العرض في الاقتصاد بدلاً من دعم الطلب.

تقوض الطلب بسبب تزايد معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، وتخفيضات الأجور على كافة المستويات، من عمال المصانع إلى كبار المصرفيين، كما أن الضغوط الانكماشية تجعل سداد إجمالي الدين الحكومي، الذي بلغ 297% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2022، أكثر عبئًا.

ومع ذلك، هذه الضغوط لن تتراجع على الأرجح في أي وقت قريب، لأن استجابة الحكومة للمشكلة كانت غير كافية وغير مدروسة.

وأشار اقتصاديو بنك“جيه بي مورجان” في تقرير حديث، إلى أن“دعم السياسات الصينية تركز في دعم الشركات الحكومية ومشاريع البنية التحتية والقطاعات الخضراء وقطاعات التكنولوجيا الفائقة، وتعد الصين اقتصادا ناشزا دون تحويلات ذات معنى إلى قطاع الأسر”.

وأضافوا:“ما لم يتغير مزيج السياسات الصينية لدعم الطلب بدلاً من العرض والإنتاج، فإن إجراءات التحفيز المستمرة قد تُكثف في النهاية الضغوط الانكماشية وليس تخفيفها على المدى القريب”.

وحتى الآن، كان تركيز بكين يكاد يكون كاملاً على الاستجابة للسياسة النقدية، وقد قدم بنك الشعب الصيني سلسلة من التدابير لخفض تكاليف الاقتراض فيما لعبت السياسة المالية دوراً داعماً بسيطاً في أحسن الأحوال.

مع ذلك، فإن مشكلة الاقتصاد الصيني لا تكمن في الافتقار إلى التمويل، بل في الافتقار إلى الطلب على التمويل.

بلغت القروض المصرفية للاقتصاد الحقيقي في يوليو أدنى مستوياتها منذ 17 عامًا، ما يعكس ضعف الطلب من كل من الأسر والشركات، وفقًا لبنك“مورجان ستانلي”.

ما تزال مبيعات التجزئة الشهرية ضعيفة، وحتى القطاعات التي كانت صامدة تتعثر الآن.

وانخفضت مبيعات السيارات ليوليو من حيث القيمة والحجم، ويُتوقع استمرار الانخفاض، الأمر الذي سيدفع شركات صناعة السيارات إلى الاعتماد بشكل أكبر على الطلب الدولي بدلاً من المستهلكين المحليين، حسب اقتصاديي بنك أوف أمريكا.

ويبدو الحل لضعف الطلب واضحًا إلى حد ما، فحتى قبل كوفيد، كان عديد من المحللين يدعون بكين إلى تشجيع الأسر التي تتجنب المخاطرة على الإنفاق من خلال إصدار قسائم وكوبونات، وتستطيع الحكومة ضمان إنفاق الأموال فعليًا بدلاً من إدخارها من خلال جعل هذه العروض صالحة لفترة زمنية محدودة.

وهذا الأمر يمكن تنفيذه من خلال إيداعات خاصة من اليوان الرقمي في المحافظ الافتراضية.

ومع ذلك، يبدو أن بكين تفضل مساعدة شعبها بشكل غير مباشر فقط، من خلال مؤسسات موثوقة مملوكة للدولة ومشاريع البنية التحتية التي لا تخلف تأثيرًا مضاعفًا يذكر على العامة.

يمكن أن تكون العلل العديدة التي تعاني منها الصين، إلى حد ما، هي نفس نقاط الضعف التي واجهتها اليابان في أعقاب انفجار فقاعة الأصول الضخمة أواخر الثمانينيات، وفي الواقع، كانت تقييمات العقارات آنذاك أكثر تطرفًا.

تفاقم الأمر برمته مع ارتفاع أسعار الفائدة، مما جعل اليابان تواجه عبء ديون هائل، وشيخوخة السكان الذين كانوا أكثر ميلاً إلى الادخار من الإنفاق، وعالم لم يكن ليسمح للبلاد بالتصدير للخروج من مشاكلها.

تبنت طوكيو أسعار الفائدة الصفرية لأكثر من 10 أعوام، لكن هذا لم يكن له تأثير يذكر على الطلب أو الانكماش، كما شرعت في الإنفاق الضخم على البنية التحتية، وهو ما افتقر إلى تأثيرات مضاعفة ذات معنى.

وانتهى الأمر باليابان مع نحو ثلاثة عقود ضائعة، ونتج هذا الركود عن جراح ألحقناها بنفسنا، فضلاً عن التردد في إجراء إصلاحات هيكلية جوهرية.

ومن ناحية أخرى، بعد الأزمة المالية العالمية، ساعد الإنفاق التحفيزي في الصين البلاد وقسم كبير من بقية العالم على التعافي.

لقد أصبحت الأمور أكثر تعقيدًا الآن بفضل الانفصال والحمائية ونمط النمو العالمي الأقل تزامنًا، لكن من المؤسف أن الركود المحتمل في الصين يشكل أهمية أكبر كثيراً بالنسبة لبقية العالم من الركود الذي واجهته اليابان في أي وقت مضى.