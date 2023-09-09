أسعار المواد الغذائية تواصل تراجعها رغم تهديدات الإمدادات

أسعار المواد الغذائية تواصل تراجعها رغم تهديدات الإمدادات
التاريخ
9/9/2023 2:18:01 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
فرضت الهند قيوداً على تصدير الأرز بجانب تأثير الطقس القاسي على المحاصيل
واصلت أسعار الغذاء العالمية تراجعها لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من عامين، وسط وفرة إمدادات الزيوت المستخدمة في الطهي ومنتجات الألبان، وذلك رغم استمرار المخاوف بشأن تدفقات المواد الغذائية الأساسية من بعض المناطق.
انخفض مؤشر الأمم المتحدة لتكاليف السلع الغذائية بنسبة 2.1% الشهر الماضي بسبب ضعف الطلب والإنتاج الجيد للزيوت النباتية والحليب، وفقاً لما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة.
كما تراجع المؤشر بنسبة 24% منذ أن سجل رقماً قياسياً في مارس 2022، عندما عطل غزو روسيا لأوكرانيا صادرات الحبوب.
شكلت الحبوب محركاً كبيراً لهذا التراجع منذ العام الماضي، إذ ساعد محصول القمح الروسي الوفير في تهدئة الأسعار، واستمرت الصادرات الأوكرانية في التدفق، رغم انتهاء اتفاقية تصدير الحبوب في البحر الأسود، والهجمات المتكررة على الموانئ الأوكرانية.
من المتوقع أيضاً أن تحصد الولايات المتحدة محصولاً شبه قياسي من الذرة، رغم أن الحرارة الشديدة في نهاية موسم النمو، تهدد بالحد من المحاصيل.
كما تشهد الإمدادات تهديدات أخرى، إذ فرضت الهند قيوداً على تصدير الأرز، وهو عنصر أساسي في الوجبات الغذائية لمليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى ارتفاع“مؤشر الأرز” لدى منظمة“فاو”، الشهر الماضي ،إلى أعلى مستوى له في 15 عاماً .
يؤثر الطقس القاسي على مجموعة متنوعة من المحاصيل، كما لا يزال تضخم أسعار الغذاء مرتفعاً في العديد من الدول على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة.
ويعكس مؤشر أسعار الغذاء للأمم المتحدة تكاليف السلع المتداولة دولياً، وليس أسعار البيع بالتجزئة.
أشارت“فاو” إلى تراجع أسعار منتجات الألبان والزيوت النباتية واللحوم جميعها بنسبة 3% على الأقل الشهر الماضي.
كما انخفض مؤشرها لأسعار الحبوب، بضغط من محصول الذرة القياسي في البرازيل. كما ارتفعت أسعار السكر.
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