أسعار المواد الغذائية تواصل تراجعها رغم تهديدات الإمدادات

واصلت أسعار الغذاء العالمية تراجعها لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من عامين، وسط وفرة إمدادات الزيوت المستخدمة في الطهي ومنتجات الألبان، وذلك رغم استمرار المخاوف بشأن تدفقات المواد الغذائية الأساسية من بعض المناطق.

انخفض مؤشر الأمم المتحدة لتكاليف السلع الغذائية بنسبة 2.1% الشهر الماضي بسبب ضعف الطلب والإنتاج الجيد للزيوت النباتية والحليب، وفقاً لما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة.

كما تراجع المؤشر بنسبة 24% منذ أن سجل رقماً قياسياً في مارس 2022، عندما عطل غزو روسيا لأوكرانيا صادرات الحبوب.

شكلت الحبوب محركاً كبيراً لهذا التراجع منذ العام الماضي، إذ ساعد محصول القمح الروسي الوفير في تهدئة الأسعار، واستمرت الصادرات الأوكرانية في التدفق، رغم انتهاء اتفاقية تصدير الحبوب في البحر الأسود، والهجمات المتكررة على الموانئ الأوكرانية.

من المتوقع أيضاً أن تحصد الولايات المتحدة محصولاً شبه قياسي من الذرة، رغم أن الحرارة الشديدة في نهاية موسم النمو، تهدد بالحد من المحاصيل.

كما تشهد الإمدادات تهديدات أخرى، إذ فرضت الهند قيوداً على تصدير الأرز، وهو عنصر أساسي في الوجبات الغذائية لمليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى ارتفاع“مؤشر الأرز” لدى منظمة“فاو”، الشهر الماضي ،إلى أعلى مستوى له في 15 عاماً .

يؤثر الطقس القاسي على مجموعة متنوعة من المحاصيل، كما لا يزال تضخم أسعار الغذاء مرتفعاً في العديد من الدول على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة.

ويعكس مؤشر أسعار الغذاء للأمم المتحدة تكاليف السلع المتداولة دولياً، وليس أسعار البيع بالتجزئة.

أشارت“فاو” إلى تراجع أسعار منتجات الألبان والزيوت النباتية واللحوم جميعها بنسبة 3% على الأقل الشهر الماضي.

كما انخفض مؤشرها لأسعار الحبوب، بضغط من محصول الذرة القياسي في البرازيل. كما ارتفعت أسعار السكر.