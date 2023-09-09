سوناك يؤكد أن أمام بريطانيا والهند عملا كثيرا للتوصل إلى اتفاق تجاري
التاريخ
9/9/2023 2:18:01 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك السبت، أنه ما زال هناك“عمل كثير” أمام المملكة المتحدة والهند للتوصل إلى اتفاق تجاري.
وقال سوناك لوسائل إعلام بريطانية بعد لقائه نظيره الهندي ناريندرا مودي في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي“هناك رغبة لدى كلا الجانبين في اتمام اتفاق تجاري ناجح”.
وأضاف“الفرص متاحة لكلا البلدين، لكن ما زال هناك عمل كثير يتعيّن القيام به”.
وتابع“الصفقات التجارية التي بهذا الحجم وهذا الطموح لا تكون سهلة أبداً”، موضحاً أنه لن يحدد أبداً“موعداً نهائياً عشوائياً” لإبرام مثل هذه الاتفاقات. وأكد أنه“واثق” بالتوصل إلى نتيجة إيجابية.
واتفق سوناك ومودي على أن“الوزراء وفرق التفاوض سيواصلون العمل بوتيرة سريعة للتوصل إلى اتفاق بشأن التجارة الحرة”، وفقاً لتقرير عن اجتماعهما صادر عن داونينغ ستريت.
وتسعى المملكة المتحدة منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية الموحدة في الأول من يناير 2021، إلى إبرام اتفاقات تجارية مع أطراف مختلفة لتعزيز تجارتها الدولية.
وأبرمت لندن معاهدات تجارية مع الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى، ومع دول أبعد مثل أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة. ويبدو أن الأمل في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يتلاشى.
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