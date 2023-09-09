وقال سوناك لوسائل إعلام بريطانية بعد لقائه نظيره الهندي ناريندرا مودي في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي“هناك رغبة لدى كلا الجانبين في اتمام اتفاق تجاري ناجح”.

وأضاف“الفرص متاحة لكلا البلدين، لكن ما زال هناك عمل كثير يتعيّن القيام به”.

وتابع“الصفقات التجارية التي بهذا الحجم وهذا الطموح لا تكون سهلة أبداً”، موضحاً أنه لن يحدد أبداً“موعداً نهائياً عشوائياً” لإبرام مثل هذه الاتفاقات. وأكد أنه“واثق” بالتوصل إلى نتيجة إيجابية.

واتفق سوناك ومودي على أن“الوزراء وفرق التفاوض سيواصلون العمل بوتيرة سريعة للتوصل إلى اتفاق بشأن التجارة الحرة”، وفقاً لتقرير عن اجتماعهما صادر عن داونينغ ستريت.

وتسعى المملكة المتحدة منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية الموحدة في الأول من يناير 2021، إلى إبرام اتفاقات تجارية مع أطراف مختلفة لتعزيز تجارتها الدولية.

وأبرمت لندن معاهدات تجارية مع الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى، ومع دول أبعد مثل أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة. ويبدو أن الأمل في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يتلاشى.





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