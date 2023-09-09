((برايم)) تستهدف زيادة الأصول المدارة إلى 11 مليار جنيه









تعمل شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية على تنفيذ خطة توسعية طموح، خلال العام الجارى، وممتدة على المدى المتوسط مع إعادة الهيكلة الإدارية للشركة القابضة والشركات التابعة لها فى الوقت نفسه.

كشف الدكتور محمد عياد، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى عن الخطط المستقبلية للشركة، وكيفية تحقيقها وأبرز المستهدفات التى تشمل التواجد بقائمة أكبر 10 بنوك استثمار مصرية، واجتذاب رؤوس أموال أجنبية للسوق المصرى، وتنويع أنشطة الشركة لتعظيم الإيرادات بالعملات المختلفة.

أضاف، فى مقابلة مع ((البورصة))، أن الشركة تخطط لإطلاق 3 صناديق استثمار جديدة، وزيادة قيمة الأصول تحت الإدارة لتصل إلى 11 مليار جنيه بزيادة ثابتة فى المحافظ والصناديق المدارة بجانب تنفيذ صفقات فى قطاعات مختلفة مع متابعة الطلب الكبير على قطاعات اقتصادية بعينها.

كشف الدكتور محمد عياد، رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، عن ملامح هيكلة الشركة التى وضعتها الإدارة الجديدة التى بدأت عملها منذ شهر أبريل الماضى، موضحاً أن الشركة كانت تحقق خسائر متتالية، وكان الهدف الأساسى التحول للربحية مع بداية النصف الثانى.









وقرر مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، فى أبريل الماضى، اختيار الدكتور محمد عياد عضو مجلس إدارة مستقل وانتخابه رئيساً لمجلس الإدارة غير التنفيذى، استكمالاً لعملية إعادة الهيكلة التى بدأت مع العام الجارى، بتعيين حسن سمير فريد رئيساً تنفيذياً ونائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وأصبح تشكيل مجلس الإدارة يشمل كلاً من الدكتور محمد عياد، رئيساً لمجلس الإدارة غير تنفيذى بجانب حسن سمير فريد، نائباً لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، ومحمد على محيى الدين إبراهيم، غير تنفيذى ممثلاً عن شركة إيجيبشيان جلف القابضة.

أكد أنه نتج عن عمليات إعادة الهيكلة تحقيق ((برايم)) أعلى إيرادات نصف سنوية غير مسبوقة بتاريخ الشركة.

وتحولت شركة برايم لتحقيق أرباح بقيمة 15.2 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام الجارى، مقارنة بتحقيق صافى خسائر بلغ 27.6 مليون جنيه الفترة نفسها من العام الماضى.

وسجلت الشركة إيرادات مجمعة بقيمة 96.8 مليون؛ حيث بلغت الإيرادات خلال الفترة نفسها من العام الماضى نحو 43 مليون جنيه.

وأضاف ((عياد))، أن الشركة عملت على استقطاب عملاء جدد خاصة من الخليج العربى بالتزامن مع دخول مستثمرين عرب فى هيكل ملكية الشركة؛ حيث أصبحوا يستحوذون على 35% تقريباً من أسهمها حالياً. وأوضح أن التحول للربحية جاء نتيجة أداء جميع العاملين فى ظل الأوضاع والمتغيرات التى تمر بها الشركة ومرحلة إعادة الهيكلة المستمرة منذ بداية العام والتى أوشكت على الانتهاء، والتى ظهرت بوادرها الإيجابية فى زيادة إيرادات وأرباح الشركات التابعة والقابضة على حد سواء.

وعزا تحقيق أكبر إيرادات نصف سنوية بزيادة 124% على أساس سنوى إلى إعادة صياغة خطط أنشطة الشركة المختلفة وإضافة منتجات وتفعيل أنشطة متوقفة مثل نشاط التمويل والتسويق العقارى، ومن المقرر أن يبدأ العمل به خلال أيام التوسع بنشاط إدارة الصناديق بنهاية العام الحالى.









أكد رئيس مجلس إدارة برايم، أن الشركة تخطط لإطلاق تطبيق إلكترونى لشركة الوساطة التابعة لها مع تطوير الموقع الإلكترونى الخاص بها لمواكبة التغييرات التى طرأت على تفضيلات العملاء، وتحديداً لتسهيل زيادة تعاملات الأجانب على الأسهم المصرية، وتحسين ترتيب الشركة لتعود إلى سابق عهدها.

كما تستهدف الشركة أن تكون ضمن قائمة أكبر 10 بنوك استثمار مصرية، بدافع رئيسى من تنفيذ صفقات عملاقة وتفعيل جميع الأنشطة التابعة للشركة.

أشار إلى أن السياسة الاستثمارية للشركة تركز على جذب عدد أكبر من العملاء خاصة العرب مع تنفيذ جولات ترويجية خارجية وتنفيذ عدد عمليات أكبر، موضحاً أن الشركة من الممكن أن تدخل فى تحالف لحصول إحدى المؤسسات الأجنبية على رخصة بنك رقمى.

كشف ((عياد)) عن تخطيط الشركة لإنشاء صناديق استثمار متنوعة منها مبتكرة خلال العام المقبل، مثل صناديق المعادن النفيسة ذات دورية توزيعات، على أن يكون غرض الصندوق تصدير واستيراد الذهب، عن طريق تعاون مصرى إماراتى فى استيراد سبائك الذهب.

وأضاف ((عياد))، أنه يجرى العمل لإصدار صندوق استثمار آخر للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

أوضح أن الصندوق الثالث سيكون صندوقاً بضمان رأس المال، على أن يكون مخصصاً بشكل رئيسى للمستثمرين العرب والأجانب، ويجرى العمل حالياً للحصول على الموافقات الرقابية الخاصة بكل صندوق منها.

وأوضح ((عياد))، أن قيمة الأصول تحت الإدارة حالياً تخطت 9 مليارات جنيه من الصناديق والمحافظ الاستثمارية، لافتاً إلى أن قيمة المحافظ تبلغ 5.5 مليار جنيه تقريباً، وباقى القيمة لصالح الصناديق.

أكد أن المستهدف حالياً زيادة الأصول تحت الإدارة إلى 11 مليار جنيه، خلال العام المقبل، عبر الاهتمام بأداء الصناديق والمحافظ بعد الوصول لوصافة الترتيب فى أغلب أنواع الصناديق.

وأوضح محمد عياد، أن التمويل الاستهلاكى حالياً متوقف بالشركة رغم حصولهم على الرخصة وستتم إعادة تشغيله، ولكن من خلال إضافة مستثمرين جدد للشركة التابعة، كاشفاً أن هناك مفاوضات مستمرة مع مستثمرين إماراتيين ومصريين.

وأشار إلى أن المستثمرين المصريين هم الأقرب كونهم على دراية واسعة بالسوق المصرى وتعاملاته، مشيراً إلى تفعيل ذلك الشناط ببداية السنة المقبلة مع التأجير التمويلى.

أكد ((عياد))، أن التمويل غير المصرفى يواجه تحديات ارتفاعات أسعار الفائدة حالياً والتى وصفها بأنها أكبر عائق، لذلك هناك أنشطة لدى الشركة متوقفة حالياً مثل التمويل الاستهلاكى الذى توقع أن يتم تفعيله فى حالة اجتذاب مساهمين عرب للدخول فى رأسمال الشركة.

ذكر أن نشاط التخصيم هو الأفضل حالياً؛ نظراً إلى قصر مدد التمويل فى التعاقدات الخاصة به، متوقعاً أن يتم تفعيل نشاطى التأجير التمويلى والتمويل الاستهلاكى مع بداية العام المقبل.





رجح ((عياد)) أن يكون أكبر تحدٍ أمام كبح جماح التضخم محلياً هو قلة الأدوات المستخدمة لتحقيق ذلك، مع زيادة سعر الفائدة فقط، مشيراً إلى أن البنك المركزى أفصح عن رغبته بتنويع الأدوات المستخدمة بالفترة القادمة، وهو ما قد يكون له أثر إيجابى على المدى المتوسط.

توقع أن تبدأ مرحلة الانخفاض التدريجى لسعر الفائدة محلياً فى نهاية شهر سبتمبر الحالى، متوقعاً الانخفاض بمعدل 1% فى الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزى المصرى.

وكشف ((عياد)) عن قيام إدارة ((برايم)) الحالية بتفعيل نشاط الاستشارات المالية وتحديد القيم العادلة للشركات؛ حيث حصلت الشركة بالفعل على الرخصة، ولكن بدأ تفعيلها خلال نهاية النصف الأول، وكان لها دور كبير فى تعظيم الإيرادات؛ حيث أسهمت الشركة فى إعداد تقييمات لشركات ضمن ببرنامج الطروحات الحكومية.

وقال ((عياد))، إنَّ الشركة تعمل حالياً على العديد من الصفقات سواء خارج أو داخل مصر بقطاعات متنوعة، منها صفقات بدول عربية مثل عمان، والسودان، لصالح بنوك وشركات استثمار مباشر، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على عدد من الصفقات سيتم تنفيذها خلال الربع الأخير بالقطاع الصناعى والتعليم.

وأشار إلى أن القطاعين السياحى والزراعى يستحوذان على نصيب الأسد من اهتمامات المستثمرين حالياً خاصة الشركات ذات الدخل الدولارى، كذلك هناك طلب كبير على القطاع السياحى؛ حيث أصبح المطلوب أكثر من المعروض تحديداً من المستثمرين الأجانب والعرب خاصة فى القاهرة والغردقة والساحل الشمالى؛ نتيجة وجود فرص واعدة بالقطاع.

وعزا ((عياد)) ذلك إلى 3 أسباب، أولها التحسن الكبير بشبكة الطرق، بالإضافة الى الدعاية الخارجية للسياحة بمصر حالياً مع خروج الدول من أزمة كورونا الذى زاد من معدلات السفر بجانب الاستقرار الأمنى والسياسى الذى ينعكس على معدلات إشغال الفنادق المرتفعة بقوة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالى.

فى سياق متصل، أشار إلى أن تحقيق الشمول المالى يحتاج إلى القضاء على المعاملات النقدية وتحجيمها بحدود قصوى لتصل إلى 5 ـ 10 آلاف جنيه فقط، مع ضم السيولة الخاصة بالاقتصاد غير الرسمى التى تبلغ 60 مليار جنيه تقريباً للقطاع المصرفى.

وأشار ((عياد)) إلى التوجهات الحالية للتحول الرقمى من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين للدخول فى سوق الصكوك لعدم وصول سوق الصكوك إلى الأحجام المناسبة له رغم فرصه الواعدة وعوائده الجيدة.

وأرجع ((عياد)) الفجوة بين الفرص الواعدة وعدم استغلالها من قِبل المستثمرين إلى نقص الثقافة والوعى المؤدى لعدم جذب المستثمرين ورغبتهم بالدخول بذلك السوق، وأشاد بإجراءات الرقابة التى تهدف إلى زيادة وعى المستثمرين وتوجيههم للصكوك خاصة لأخذه حظاً وافراً بالأسواق الأخرى من السوق الأوروبى، والأمريكى والأسواق المحيطة، ولم ينل حظه بعد هنا.

وأشاد بتسليط الضوء على التمويل الإسلامى والصكوك الإسلامية، لكونها مصدر جذب والشريحة الكبيرة من الخليج للسوق المصرى.



